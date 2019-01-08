正論：土地荒廢知多少　房署混帳何時了

香港房屋問題愈演愈烈，癥結不在土地不足，而在政府無能及卸責。別看高官總是強調「寸土必爭」、「見縫插針」，其實都是惺惺作態，尤其是房屋署，手握大批土地資源，寧願浪費都不善加利用，成為「大嘥鬼」的表表者。



申訴署早前直指全港不少公共屋邨的儲物室長期空置，狠批房屋署浪費資源。然而，房屋署批評接受，態度照舊，以觀塘安達臣的順安邨為例，有提供兒童託管服務的民間機構鑑於需求不斷增加，現有地址不敷應用，兩年前已向房屋署申請租用毗連的儲物室，不料對方以有關單位已用作「儲存維修工具、物料」為藉口，一直置之不理。但無巧不成書，早前颱風「山竹」襲港期間，強風吹開有關單位的大門，人們發現裏面只有少許雜物，基本上空空如也，足證空置單位另有用途是假，房屋署官僚作風、懶理民間疾苦才是真。



一場颱風揭穿房屋署的謊言，未必是巧合，而是天意昭昭，反映港府官僚浪費珍貴土地資源已激起天怒人怨。正如民間機構負責人慨嘆，港府推卸託兒服務的責任，一直希望民間機構接手，但各個部門互相扯皮，並不配合，有人無地亦難以提供服務。退一步說，即使有關土地不批給託兒服務，也可以讓其他機構進駐，如提供長者服務等，總好過如此浪費資源。當區區議員對房屋署的冷漠也大感無奈，不理解房屋署為何要「攬住啲空間」，熱心人士希望補充社會服務的不足，卻被官僚阻住地球轉，為此感到十分氣憤。



事實上，觀塘是舊區，公屋多，歷次調查更顯示這是全港最貧窮的地區，託兒服務不足，安老服務不足，甚至連道路都不足，早前有報道揭露安達臣只有一條路供多個屋邨的數萬居民出入，人擠為患，交通嚴重不便，彷彿是「被人遺忘的角落」。以前人們形容天水圍是「悲情城市」，其實如安達臣這樣的市區「孤島」，居民被迫自生自滅，更是多不勝數。港府一方面計劃耗盡公帑在交椅洲一帶填海造島，美其名為香港人提供住所，另一方面卻在製造「安達臣孤島」，這是何其諷刺，又是何其令人悲哀。



一粒沙子看世界，作風官僚的何止房屋署，被浪費的資源又何止屋邨儲物室呢？大埔工業邨有塊數公頃的土地，鄰近吐露港，享有完善交通配套，曬太陽已經二十餘年；屯門有公地被鐵絲網攔住，有地用不得，更阻礙居民出入；旺角有屋苑的空中花園及遊樂場面積數千呎，長期鐵將軍把門，這些僅是本報揭發的例子而已。至於荒廢的校舍及公務員宿舍、大量亟待重建的舊區、利用率極低由權貴享用的俱樂部用地，加起來成百上千公頃，如今都是養蚊養老鼠卻不用來發展，港府是否真心解決房屋問題，「明日大嶼」計劃為何遭到輿論強烈反彈，已是不言自明。