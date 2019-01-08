世界視線：青年一代無明天　街頭怒火已燎原

剛過去的周六，法國黃背心示威者新年首次出擊，巴黎、里昂等多個城市共五萬人上街，政府機關二十年來首次受到衝擊，警方一度發射催淚彈及閃光彈鎮壓，單是巴黎已有超過一百人被捕，花都演變成怒都。這股街頭怒火早前已燃燒到歐洲多國，比利時布魯塞爾、荷蘭鹿特丹、匈牙利布達佩斯都有成千上萬群眾上街抗議，有人舉橫幅寫着「社會冬天已來臨」。



歐洲經濟確已步入漫長的寒冬，歐洲央行最近再下調經濟及通脹預測。金融海嘯後患深遠，加上政府理財不善，希臘、意大利等國先後出現財政危機，餘者亦難獨善其身，要承擔難民湧入帶來的影響，如住屋、福利、就業等棘手問題。社會資源匱乏更加要被分薄，新一代青年成長於就業艱難的經濟低迷期，難免感到前路茫茫。法國尼姆市的二十三歲女救護實習生收入微薄仍要交稅，入不敷支，控訴稅制不公，偏袒富人。二十七歲巴黎女公務員入息較高，不用像同輩租住九十呎的斗室，卻慨嘆無望置業，亦不滿住在生活指數高企的地區，稅率卻和偏遠地區一樣。兩名法國女青年，不同背景卻不約而同批評國家理財失當。



面臨脫歐危機的英國，青年亦抱怨政策支援不足，工作機會或類型未能符合社會發展，由廚工到金融系學生都擔心日後生計，擔憂脫歐後生活環境會更差。眼見近年多家大公司倒閉，四周也裁員，大學畢業等於失業，更要償還學費貸款，受訪年輕人都覺得社會沒有發展的機會，生活像沒有明天。



活在同一天空下，各地青年對前途悲觀，各走極端，有像歐洲黃背心抗爭，也有像日本青年心灰意冷，寧願做隱蔽族長年足不出戶，啃老維生。星星之火可以燎原，當年茉莉花革命席捲北非、中東，便是由突尼斯青年自焚引爆。法國看來沒有良方收拾民怨爛攤，只會愈來愈亂。英國脫歐水浸眼眉，經濟影響預料是天文數字，社會民生所受衝擊更難估計，恐怕到時示威衝突無日無之，旗幟遮天，催淚彈掩目，青年更看不見前路。