功夫茶：鼠竊狗偷黃金期　警方執法莫鬆弛

光陰似箭，日月如梭，聖誕元旦剛過，仲有唔夠一個月就係農曆新年。不過咁，被歲月神偷偷走時間，最多只係傷春悲秋感慨一下，若然被現實中嘅竊匪小偷光顧，分分鐘損失慘重。功夫茶提醒市民提高警惕，做好冬防，如果唔係，同開門揖盜冇分別(口架)。



各位看官，就呢兩日之嘛，粉嶺、荃灣、屯門都發生咗爆竊案，粉嶺嗰個賊仔狼死到連街市檔口都唔放過，雖然翻箱倒籠，擒高擒低，洗劫咗八個檔口，但只係擸得嗰萬四蚊多啲嘅銀頭，遠遠唔及喺荃灣劫獨立屋掠走二十萬首飾、喺屯門連環爆工廈單位劫走三十萬財物嘅一班行家，但係已經足以反映年關殺到，又到咗賊佬求財若渴，積極搵錢過新年嘅季節嘞。



唔係嚇你，二○一九年開始咗一個禮拜啫嘛，警方已經連破兩宗藏槍案，檢獲手槍、長槍、電槍同數百發子彈，班友仔擸行晒架生唔係準備食大茶飯，唔通係為咗嚇退年獸咩？被警察周到嘅就得兩宗咋喎，周唔到嘅唔知有幾多，你知喇，家陣不法之徒漠視法紀，早兩日至有黑社會為爭地盤、搶利益，喺公路上先撞車再斬人，香港嘅治安差到點，睇到喇。



講真，香港依家多咗咁多膽正命平之徒，又南亞幫又韋家幫咁，平日打家劫舍唔在講，遇上挨年近晚，正係錢唔夠使之際，仲唔天雷勾地火，成班蛇蟲鼠蟻湧晒出嚟作奸犯科就奇囉。尤其係特衰政府班無能庸官，一味以本港罪案率低嚟自吹，又話香港係安全城市，賊佬聽到不知幾開心，恨不得全港市民都信以為真，否則點可以一日爆幾單爆竊案，仲要「猜猜我是誰」同網絡情緣呢類電騙、網騙案，到家陣都不斷有人落疊呢？



講到匪類搵食，不得不提港九新界遍地開花嘅樓上吧。呢類樓上吧品流複雜，賣淫、開片以至販毒等樣樣齊，更有黑社會分子同南亞幫混迹其中。你知喇，節日氣氛濃厚，客人飲大兩杯啤啤夫，女嘅隨時被執屍，男嘅隨時被劫財，樂極生悲咁就大吉利是喇！



蒼蠅不叮無縫的蛋，賊匪之所以橫行無忌，除咗因為水緊，更因為執法部門無能，甚至兵賊一家。舊年香港聯同粵、澳警方展開「雷霆行動」，呢頭係威係勢，嗰頭黑幫坐館高調賀壽，慌死冇人知咁款，散席後更同場加映大型械鬥，飛車互撞戲碼，明剃你警方眼眉。



都係領導人講得啱，打黑除惡永遠在路上，農曆新年前係匪類黃金檔期，市民要警惕，警方更加應該打醒十二分精神。咪話唔提醒，出年己亥豬年，執法部門千祈咪「人如其年」至好！