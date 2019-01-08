產評：歐美政經變數多　股市月內添人禍

新年至今，全球股市波動未減，不明朗因素愈來愈多，除了中美貿易戰外，歐美自身也憂患處處，或許投資者提早收拾心情，迎接豬年更為稱心。



先說擾亂全球的美國總統特朗普，為了建邊境圍牆，已令美國政府局部關門持續至第三周，貼近史上最長紀錄。與經濟息息相關的部門，例如證監會及稅局等，已被迫停止運作，意味華爾街短期內不會有新股上市，民眾亦無法獲得退稅，勢影響消費，繼而拖低經濟增長。有著名投資大行曾預計，只要政府每關門一星期，將減少該季實際經濟增長0.2個百分點。



不過，特朗普早前信口雌黃地警告，準備好政府關門數月、甚至數年。足見其言論完全不負責任，如今全球經濟放緩，只要美國也減速，勢必淪為攬炒局面；同時，只要華府關門愈久，內外壓力就愈大，他明顯想挾經濟以令國會，逼其屈服。事實上，他自上任至今一直剛愎自用，不斷利用壓榨經濟的伎倆逼迫各國，目前則在本土重施故技。這些恃強凌弱的把戲在初階段當然管用，惟所帶來的長遠傷害必自作自受。



據悉，特朗普轄下的24個內閣職務之中，其中6個都是署任，即話事人被特朗普辭退後，至今只由直屬副手代替，涉及國防、內政、司法、環保、白宮辦公廳，以及駐聯合國大使。可見難找人才與特朗普合作之餘，後者更有攬權之嫌，政不通、人不和，實非全球經濟佳兆。



難怪有民調顯示，16%美國人希望永久移民到另一國家，人數創新高；前總統奧巴馬剛卸任時，比例僅10%。歐盟「一哥」德國亦有調查顯示，俄羅斯被該國民眾視為最具威脅的國家，佔比達56%，這很正常。令人驚訝的是，被視為「盟友」的美國竟然僅較俄羅斯少1個百分點，即55%德國人認為美國是威脅。可想而知，特朗普挑釁聯盟是有後患的，歐美貌合神離已是不爭事實。



提到歐洲，英國脫歐乃本月大事之一，國會或在十五號進行表決。不過，這場脫歐風波結局可能充滿戲劇性，皆因有最新民調顯示，若立即舉行二次公投，撇除不確定的受訪者，支持留歐與脫歐之比為54%比46%，即逾半人傾向留歐。英國人模棱兩可，再加上法國「黃背心」危機及意大利經濟難關，整個歐洲前景依然暗昧，金融市場恐要飽食驚風散。



今年只過了一星期，環球市場不但了無生氣，更醞釀着「經濟人禍」，投資者惟有自求多福、謹慎行事。