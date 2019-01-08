神州觀察：騙補貼不擇手段　為私利禍國殃民

內地政府長期實行財政補貼政策，補貼範圍囊括農工商、交通運輸、建築、外貿等經濟民生各個方面，補貼項目更是多如牛毛。出發點雖好，惟在政策的監管及執行上往往不到位，龐大的財政補貼惹來一些人垂涎，不擇手段騙補行為時有發生。



廣西玉林市某環保工業園內多個企業，近日被揭發以毒礦渣製造所謂的環保磚，但在製磚過程中並無按規定進行環保處理，大量含有高鹼性、重金屬等有毒元素的礦渣被隨意傾倒在園中，且相關情況已持續多年，不但嚴重污染當地水土及空氣環境，且直接威脅到民眾的健康安全，情況觸目驚心。



然而就是這樣一個劇毒的工業園區，卻被當地政府列為經濟戰略的重要組成部分，並能打着「再生資源」、「綠色產業」的旗號，長期騙取國家環保補貼數百萬元，實在叫人無法想像。而園內一名礦場負責人的「坦誠相告」更令人震驚，據其所言，大量生產毒磚只是門面工夫，目的是為應付中央環保部門的檢查。這就怪了，園內有毒礦渣漫天飛揚，雜物遍布，生產的毒磚連賣也賣不出去，中央環保部門又是怎樣通過重重驗收檢查的？



眾所周知，內地近年關於騙取國家財政補貼的醜聞屢見不鮮，從傳統工礦企業到新能源、環保再生利用等領域，但凡有補貼的地方，幾乎免不了騙補行為；當中更以企業和地方政府佔「主騙」地位，且通常會彼此勾連，每每上演利益輸送、權力尋租等醜惡勾當，將國家資產當作「唐僧肉」肆意挪用侵吞，全然不顧國家和百姓的損失，可謂禍國殃民，貽害無窮。



拿本次事件來說，中央環保部門代表着國家最高環保監察權力機關，卻被地方上的不良企業輕易蒙混過關，污染處處而發現不了，是眼睛有問題，還是幕後另有文章，老百姓心中自有一本帳。事實上，有些所謂查驗根本形同虛設，連走過場的形式主義都省掉，令人質疑達成了枱底骯髒交易。而玉林市環保局睜眼說瞎話的表態，則更讓人堅信內地官場不僅是上樑不正下樑歪，而且還會串通一氣，官商勾結，侵吞國家財產。



明乎此，也就明白為何社會上騙補行為總是層出不窮。老實說，任何國家政策都會有漏洞，財政補貼機制更非完美無缺，想要鑽空子就一定能找到；況且該政策幾乎覆蓋了社會上所有角落，補貼之多，用氾濫成災來形容也不為過，國家為了調節社會供求平衡，優化社會資源配置，可謂用心良苦，到頭來適得其反，國家補貼淪為唐僧肉，你咬一口，我咬一口。



說到底，在中國現今的法制環境下，所有的行業監管幾乎都是無掩雞籠，一些利民政策反成害民政策，叫人情何以堪。