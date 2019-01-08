習近平就《告台灣同胞書》發表四十周年紀念的講話，強調兩岸和平統一，要求在「一國兩制」的框架下探索具體的方案，主張由兩岸代表平等協商，共議統一，用統一協商來排斥島內的台獨傾向。



習的講話應該是在台灣九合一選舉之前已經草擬，並不是因選舉中民進黨大敗才突然提出。就講話而言，有兩個重點：一是兩岸不能再折騰下去，要開始商討怎樣和平統一。當兩韓也開始談統一，兩岸應該更有條件談統一。而中美矛盾今後只會進一步惡化，美國多會利用台灣問題來阻撓中國的復興，台獨分子也會乘機搗亂，與其夜長夢多，北京便先發制人，逼台灣談統一，以杜絕美國的插手，也可與朝鮮半島的統一互為推動。二是一國兩制可以有制度創新，因此不會依港澳一國兩制模式，且北京是開放地尋求兩岸派出代表，平等協商來具體商定台灣一制的內容。這裏有着一九四九年前民主協商和港澳回歸前基本法諮詢與起草委員會的因素，但顯然是更為開放，也相信會善待台灣的提議。



民進黨在九合一選舉大敗後，明年總統選舉亦有可能再敗，台灣的政治有利和平統一談判，因國民黨上台多會尊重「九二共識」。可是，今次選舉的結果，更大地反映台灣民眾去政治化，追求民生經濟，因此未必會熱衷於和平統一的課題。明年大選時，國民黨與民進黨必然以去政治化作為選戰主調，和平統一的號召力以及兩岸共贏發展的意願，未必能成為政治主題。