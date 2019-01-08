北京以「一國兩制」實現「和平統一」的方略，四十年來台灣普遍抵制和反對，無論是「威權時代」還是「民主時代」皆如此，未來更是荊棘滿途。那麼「一國兩制、和平統一」是不是全無希望呢？非也。



根本問題在於，如果北京只是以「和平統一」促使台灣接受「一國兩制」，那是希望渺茫的。「凡文事必有武備」，台灣只有在武統的現實「威脅」下，在「兵臨城下」時知道武力對抗必敗必毀，尚有「和統」一條生路可走的情況下，才會接受「一國兩制」的安排；若不接受，「武統」之後，那就連「一國兩制」都沒有，也不可能有。如此權衡之後，「一國兩制、和平統一」才能實現，這猶如當年國共內戰時中共「和平解放北平」也。



台灣嘴硬，幾十年來拒絕「一國兩制」振振有詞，好像無所畏懼似的，這是因為：



第一，他們認定美國會不惜和北京開仗，憑老美的軍力定能阻止「中共武力犯台」；第二，他們認為整個西方陣營、「國際社會」會站在台灣一邊，譴責甚至制裁北京，中共「不敢冒天下之大不韙」；第三，他們認為中國大陸是表面繁盛，貌似強大，實際上危機四伏、火山處處、民怨沸騰、腐朽不堪，軍隊根本不能戰，北京對台動武，老百姓就會揭竿而起，天下大亂，說不定中共就會分崩離析；第四，這些年北京一味講「和統」，不斷送「優惠大禮」，台灣當局驕縱膨脹起來，以為北京怕了他們，以為台灣愈「扭計」、「反叛」，愈能得到更多好處，以為北京除了「求」台灣接受「和平統一」，已無別法；第五，他們盲信台灣的地方「民主力量」，以為「共識和民意」可以打遍天下無敵手。



這些都是台灣的無知，以為堅拒「一國兩制」很有底氣。