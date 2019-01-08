人望高處，水往低流，香港是一個移民城市，有人進來，有人出去，本是很正常的事，不正常的是有些人似乎已到了飢不擇食、慌不擇路的地步。中文大學最新調查顯示，三成四受訪者有意移民，年輕人和高學歷者移民意欲最高，台灣在理想移居地中高踞第三位，排名僅次於加拿大和澳洲。



根據調查結果，港人移民的主要原因是太多政治爭拗和居住環境擠迫，其實，台灣政治爭拗比香港還要多，經濟民生比香港還要差，為甚麼竟被視為理想移居地？莫非真的是「不理好醜，但求就手」？有趣的是，早前台灣有項調查顯示，超過五成台灣年輕人願意到大陸發展，而且相關數字每年都在增加。台灣人紛紛到大陸發展，香港人卻選擇移居台灣，正如《圍城》所說，裏面的人想出來，外面的人想進去，這是多麼諷刺的一件事。實際上，台灣政黨惡鬥，社會內耗，經濟低迷，民生困頓，加上兩岸關係持續緊繃，道路愈走愈窄，台灣年輕人西進大陸發展乃順理成章的事，反而香港年輕人為何會選擇移居台灣，實在令人莫名其妙。



政治問題歸根究柢還是經濟和民生問題。香港經濟發展苦無出路，貧富懸殊愈演愈烈，房屋問題日益惡化，整個社會死氣沉沉，年輕人既看不到前景，更看不到希望，自然憤世嫉俗，離心離德，有條件的人移民歐美澳洲，沒條件的人連台灣也不放過。



最可悲的是，有些年輕人受到反對派政客荼毒，不是走上港獨歪路，就是淪為政治炮灰。