中美角力不斷升級，貿易戰是一個戰場，台灣又是另一個戰場。習近平發表對台重要講話後，蔡英文迅速反應，強硬表示不接受「九二共識」和「一國兩制」，如此底氣從何而來？明顯從美國而來。



美國除了不斷向台灣銷售昂貴而過時的軍備，有消息指今年美軍將首度在日本沖繩周邊實施導彈演習，被民進黨視為「美國打臉習近平」、「給中國一個嗆聲」。與此同時，九名美國聯邦參、眾議員亦適時公開聲援台灣，強調反對北京對台灣武力威嚇，貫徹他們對中國內部事務說三道四的作風；加上特朗普此前簽署了《台灣旅行法》、《亞洲再保障倡議法》等，更令民進黨打了雞血似的亢奮，一副坐定粒六的模樣。



然而，這樣的「文攻武嚇」會奏效嗎？習近平日前出席中央軍委會議，要求解放軍「強化憂患意識、危機意識、打仗意識，做好軍事鬥爭準備，堅決維護國家主權」，就被外媒解讀為跟美國搞對抗。事實上，統一大業並非朝夕的事，過程可能長達十數年甚至更久，但兩岸始終要談，要把問題解決。只要台灣願意，美國也不容易攙一腳，契機就在於明年台灣總統選舉，只要綠營敗陣，一切好商量。



無可否認，這些年美國打台灣牌愈來愈得心應手，但隨着中國發展海軍，有了第一艘航母，高科技突飛猛進，即使軍事實力跟美國仍然懸殊，突破第一島鏈的決心卻是與日俱增。北京收回台灣就能進入太平洋，第一島鏈就可找到突破口。