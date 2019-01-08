面對大陸的統一壓力，蔡英文強硬抗拒，既不接受「九二共識」，也不接受「一國兩制」，更呼籲國際社會支持台灣。不少人諷刺，台灣不要「兩制」，莫非是希望「一制」？



政治是實力的對話，兩岸實力相差懸殊，未來差距只會愈拉愈大，時間站在大陸一邊。另一方面，蔡英文指望的外力支持最多停留在口頭上，靠不住的。如果兩岸不幸兵戎相見，台灣將獨自吞下苦果，正如外國傳媒評論指出：「北京等得起，兩岸問題拖得愈久，對北京愈有利，無法想像會有一個外力為了台灣而與北京開戰。」



可能有人說，美國絕不會拋棄台灣不管。但也不要忘記，對美國而言，台灣只是一個棋子，一個可以交易的籌碼，多賣點武器沒有問題，但指望美國大兵為蔡英文流血卻並不現實。畢竟中國是一個大國，非阿富汗、伊拉克及敍利亞可比，美國連小國都搞唔掂，如何對付中國呢？當年中美朝鮮直接交戰，打個平手，後來在越南間接交戰，美國以失敗告終。



說到底，台灣的前途問題、中國的統一問題，應該由中國人自己決定，而且愈早談判，對台灣愈有利。台灣應該趁着現在還有一些籌碼在手，可以同大陸討價還價，爭取對自己最有利的結局，否則一味拖下去，兩岸的實力更見懸殊，台灣想談判也不可得矣，而一旦失去選擇權，結果就只有「一國一制」了。