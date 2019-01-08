出言過於尖酸者有失厚道，不是一個持平公道的政論者所當為，筆者常自惕厲，不敢毀犯。昨日，談到香港泛民主派部分領頭人的智慧水平像小學五、六年級生，乃在下確信如是，就像美國前國防部長馬蒂斯嘲諷總統特朗普一樣，大抵也是直抒胸臆，並非存心造口業。



泛民大老要是尚有幾分聰明，不可能把整個班子帶到今日的死胡同裏。他們年輕一輩的領頭人才智更差，不堪大用，反對派恐怕尚懵然不覺，我如今有言在先，莫謂言之不預也。公民黨有一位立法會議員，是律師出身，被譽為反對派的年輕才俊，更被視為未來的泛民共主，但此君的思辯能力，有些地方竟表現得像個小學生。早前，公民黨的所謂才俊跟親建制議員一起出席電台節目，親建制者指議會跟法庭一樣不容搗亂，故應收緊議事規則。才俊竟答曰：法庭若出錯，可由上級法庭指正，立法會主席出錯，則無人掣肘，故兩者不可比擬。建制者聞言馬上反駁，說若是終審庭又何來更上級的法院去指正？各位看官，才俊所犯者，難道不是小學級的思維錯誤嗎？



在訪問中，建制者又提醒泛民應反省兩次立法會補選的失敗，好好檢討目前的抗爭方向。才俊聞言，卻說上屆立法會競選建制派成績差劣，他們為何不檢討，還要繼續橫行霸道。這樣的反駁，水準真夠低。



建制派繼續橫行是誰說的？若是才俊一人說的，未免太主觀，沒一點說服力。若是大部分市民說的，則固然有力，但近期的補選，失敗者是反對派，當選者偏是建制中人。選民顯然沒認同建制派愈來愈霸道之說，才俊這樣講，就連基本邏輯也不通，而他竟是律師出身的。