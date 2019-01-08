香港啲高官至叻玩拖字訣及裝聾扮啞，反正「好官我自為之」，沒有甚麼會上心，「政如農功，日夜思之」，咪講笑喇！老朽之所以咁大感觸，皆因環保署太懶散，監管不力，難怪香港搞環保搞咗咁多年依然得個吉！市民但知勞民傷財政策一大堆，而環境依然污染，藍天白雲只能夢中擁有！



是咁的，「碧瑤綠色集團」在二○一七年以二點七億元投得港島區（包括離島區）及新界區兩份玻璃管理合約。根據合約，承辦商需根據質量要求，每月送交玻璃沙到當局指定設施，數量不少於二百五十公噸，若未能提交，需在下一個月或港府同意的時間內補回，否則環保署可發出警告信或暫停發放服務費。



然而，有關集團在過去一年多，沒有按合約要求每月向港府指定儲存設施送交二百五十公噸玻璃沙，累計拖欠四千公噸，有關集團明顯違約，環保署卻從未向該集團發出警告信，如此「大愛包容」，惹來業界非議，批評它監管不力！阿哥，成二點七億元嘅合約，點可以隻眼開隻眼閉？環保署一開始就監管不力，否則怎可能累計拖欠成四千公噸？舉個例，你試吓欠銀行錢，若連「最低還款」都還唔到，睇吓銀行會唔會再借錢畀你？難怪有多名議員批評環保署的合約條款如同虛設，必須檢討整項回收計劃。



香港目前每日產生廢玻璃樽約三百公噸，當中只有約一成會被回收，由於玻璃容器的剩餘商業價值低，而物流成本卻偏高，現時在香港產生的廢玻璃容器大多棄置於堆填區，而非回收再用或循環再造，長期被廢置對堆填區造成負擔。政府推行環保無疑是利民之事，可惜無能高官以為外判了就可以翹埋雙手。此外，搞環保又不接地氣，「四電一腦」搞到天怒人怨，垃圾徵費卻不從源頭減廢入手，一味「搞環保必徵費」，廢官廢噏徒添煩添亂！