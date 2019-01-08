圍繞美墨邊境圍牆的爭議未有平息迹象，聯邦政府全面恢復正常運作無期。政府停擺期間，最少三人於國家公園內遭遇意外身亡，其他被迫放無薪假以至無償工作的公務員不知凡幾。儘管圍牆爭議弄得怨聲載道，但如今事件已演變成特朗普跟民主黨間的意氣之爭，就像當年古巴導彈危機中的甘迺迪跟赫魯曉夫一樣，狹路相逢勇者勝，就看誰扛不住先「眨眼」。



作為競選連任工程的重頭戲，特朗普豈肯先服軟「跪低」？這就難怪他擺出一副破罐子破摔的姿態，除了爆響口政府有可能停擺數年，更聲稱不惜宣布國家進入緊急狀態，繞過國會興建圍牆。



保障邊境安全及人民生命安全無可厚非，但為了區區一堵牆而宣布國家進入緊急狀態，顯然太超過。須知美國進入緊急狀態，對上一次可能要數到杜魯門韓戰期間，但最終也被最高法院推翻；即使是「九一一」恐襲，小布殊亦未祭出這把「尚方寶劍」。談到「九一一」恐襲，有人即指出恐怖分子皆非從墨西哥進入美國南部邊境，因此要阻截恐怖分子以至罪犯，與其花巨款建牆，倒不如增加情報部門經費。



當然，以特朗普的偏執，跟他說理也是白搭；而根據特氏這兩年的往績，誰也無法一口咬定他只是「拋浪頭」；更何況緊急令的最後守門人──最高法院有眾多特朗普委任的法官，特別是卡瓦諾，經常撰文支持對總統行政權力作更寬泛解釋，如何取態不言而喻。圍牆撥款一役，讓世人再一次見識特朗普的「狠勁」，為達目的無所不用其極，可以想像，通俄調查結果一旦對他不利又或者遭到彈劾，特氏一定不會善罷甘休，「自我特赦」甚至幹出連尼克遜想幹但也不敢幹的事，派兵守住白宮「賴死」不走，均非天方夜譚。