特首林鄭月娥繼去年發表「度月如日」論後，日前又一次女文青上身，感嘆「做香港特首好辛苦」，不過「自己做得幾輕鬆、幾稱心滿意」，還揚言「時間眨眼就過」，此番話終於讓人明白何解坊間有句話叫作「比粗口更難聽」。



做特首是否辛苦？看林鄭上任後頻密外訪、足迹遍及十多個海外國家及若干內地省市會得到答案。以她六十有一的年紀仍要舟車勞頓，何況大家也不難發現，林鄭平日在港總是黑口黑面，不過每逢去到外國或返到內地則笑口噬噬，這種對人歡笑的生涯，真是「她的痛苦有誰問」。



這還不止，林鄭自爆任內最大的挑戰是房屋問題，又說在修訂房屋政策上花了不少時間，原因是怕房策未能引起市民關注。她實在是過慮了，事關現屆政府在房屋問題上一籌莫展，早已臭名遠播，試問有誰不知道林鄭上任特首以來，房策有等於無，不但公屋輪候時間迭創新高，「娥六招」更是無助打擊樓價兼無法解開土地供應緊張死結的代名詞。港府還要以「土地大辯論」來轉移視線，可是小組終極報告出籠，林鄭卻只有口頭敷衍，政府的實質回應未見。政府房屋零政策早已引發民怨沸騰，全城鬧爆，林鄭實在居功至偉，她偏要以房屋來說事，若非扮謙，則是一邊自我感覺良好，一邊在無殼蝸牛傷口上灑鹽，將自己的輕鬆寫意建立在全港樓奴的痛苦之上，這不是「挑戰」，是「挑釁」。



愛發偉論的林鄭前年還說：「讓所有生活在香港的人都抱有希望、感到幸福。」結果近日一份「希望指數」民調中，香港急插三十五分，由正數變負數。說到底，全港市民都可以說苦，獨是林鄭沒這種資格。