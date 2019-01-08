隨着港府取締主張港獨的香港民族黨，港獨思潮及聲勢大不如前，示威遊行公開宣獨的苗頭略為遏止，原本這是一個好兆頭，然而好景不常，民陣的元旦遊行原本主題清晰，涉及聲討政府施政亂象，包括律政司司長鄭若驊上任一年令法治淪喪、明日大嶼填海計劃倒錢落海等，但最終港獨團體及人士齊集現身「大合奏」，高舉「香港獨立」標語，最令人嘖嘖稱奇的是，有一批人突然「唔聲唔聲嚇你一驚」，手持形形色色的獨立旗幟，有台灣、西藏、東突厥斯坦、南蒙古等八支涉及不同地區的獨立旗幟，又公然高叫「廣東、廣西、福建獨立」等口號。



及至遊行隊伍抵達終點，即俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地，有遊行人士衝擊政總保安防線，將印有港獨內容的標語公然在政府物業範圍展示，「挑機」味道甚濃。



再有撐港獨人士及團體公然播獨，其政治影響甚為深遠。第一，民陣下次再申請以公民廣場作為遊行終點的機會「凍過水」，底因是行政署有言在先，如遊行時有個別人士展示港獨標語，民陣須作出勸喻，今次港獨團體在民陣眼皮下肆無忌憚，民陣肯定有手尾跟，勸喻不力隨時被視為縱容。



第二，政府對於公然播獨團體及人士，究竟是否「無牙老虎」無行動？因為據報有人手持「只有兩國，才有兩制」的港獨標語進入公民廣場，政府方面未見即時執法，這令人聯想政府是否因為公民廣場限時開放被指違憲案正在上訴，暫時「綁手綁腳」，未可以無包袱的嚴正執法？



外界一般相信，港獨派衝擊公民廣場的舉動將陸續有來，政府在原則底線面前如何拿捏準確，並且經得起法律挑戰，是這個命題的核心所在，故此，政府內部須盡快釐清權限所在，否則只會作繭自縛收場！