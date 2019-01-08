中共總書記習近平日前在《告台灣同胞書》四十周年紀念大會上的「促統」談話，在台灣引起熱議，朝野兩黨的回應雖然大異其趣，但堅持主權獨立、拒絕「一國兩制」則是有志皆同。



中共一九四九年建政後，五次發表《告台灣同胞書》，首次發表於一九五○年二月二十八日，由「台灣民主自治同盟」具文，提出要完成「解放台灣」的任務。之後分別於五八年十月六日、十月廿五日、十一月一日，由國防部發文「三告台灣同胞」。七九年一月一日，由全國人民代表大會常務委員會發表《告台灣同胞書》，這是中共向台灣「促統」的第五次《告台灣同胞書》，向台灣「號召統一」，指出統一中國為大勢所趨、人心所向，應盡快結束分裂局面；並提出結束兩岸軍事對峙、開放兩岸「三通四流」方針。這是鄧小平復出後中共推行經濟改革開放政策，亦改變對台政策，結束兩岸冷戰，走向「和平統一」道路，但仍不肯承諾放棄以武力解決台灣問題的立場。



習近平藉紀念《告台灣同胞書》四十周年對台重申「反獨促統」立場的談話，本來就是「和平統一，一國兩制」的舊調重彈，沒甚麼新意；不過「習五點」中的第二點則令台灣朝野十分關切：探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。



同日下午，台灣的蔡英文召開臨時記者會表示，「始終未接受九二共識」，「堅決反對一國兩制」。民進黨政府二○一六年重新執政後，蔡英文不接受九二共識，只表示尊重「一九九二年兩岸會談（海峽兩會）歷史事實，達成求同存異的諒解」；這次回應「習五點」，她不但直白「始終未接受九二共識」、「堅決反對一國兩制」，其後更在臉書貼文，期待台灣所有政黨都應清楚說出「拒絕」，還要求台灣各政黨不要再講九二共識。陸委會主委陳明通亦高調指出，一旦台灣承認「一中原則」，就是接受「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國代表中國唯一合法政府」。



國民黨主席吳敦義重申黨內立場，表示習近平談話所謂一國兩制，絕非當年九二共識的內涵，而蔡英文則根本否定九二共識，「一個並非談九二共識的內容，一個是完全漠視九二共識基本的存在」，習蔡兩人講的都不對。吳敦義回溯九二年雙方所換文的九二共識是「一中各表」，原詞句共三十五字，內容為兩岸都堅持一個中國的原則，對其涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達。吳又說，九二共識其實就是一中各表，那就是大陸可表述他們的中華人民共和國，我們也是用口頭聲明可表述一中就是中華民國，這就是第一次辜汪會談能在新加坡舉行最重要的根基，也就是雙方換文的共識。國民黨珍惜這個「九二共識一中各表」的基礎，希望兩岸都能回歸到此一「九二共識」，確保和平穩定發展。



國民黨前主席朱立倫亦在臉書貼文回應說，蔡英文不承認九二共識，「但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪。九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。」



所謂「九二共識」不但海峽兩岸無共識，台灣朝野兩黨亦無共識。但是，台灣朝野及民眾堅拒一國兩制的共識則十分牢固。