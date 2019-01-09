功夫茶：庇奸護淫又升呢　墊司底變墊官底

查撐篤撐查篤撐，各位看官，又係時候拎定臭鞋臭襪，招呼功夫茶今日嘅主角︰律政司司長鄭若驊嘞！



新年新氣象，而人稱「僭建驊」嘅鄭若驊亦多咗個「官底驊」嘅新花朵。最新民調顯示，阿姐民望評分創上任以來新低之餘，更加喺三司十三局問責官員中敬陪末席，繼「墊司底」後正式「升呢」為「墊官底」，恭喜恭喜！



都話喇，市民眼睛雪亮，阿姐佢想唔升呢都難。上任一年來，庇奸護淫，甘當漢奸黎以及一眾黑金政客保護傘，打爛本港法治之都招牌乜都齊，仲要其身不正，知法犯法，甫上任就被踢爆大宅僭建，到最後竟然自我放生；咁都未算，有團體尋日到灣仔警察總部報案，聲稱官底驊明知大宅有違法僭建，仍然提交原版圖則向銀行申請按揭，涉嫌行使虛假文書，如果指控屬實，咁就唔止僭建咁簡單，而係蓄意欺詐呀。



話時話，官底驊的確有鋪僭建癮，大宅僭建唔在講，早前又僭建「非律政司人員不必外求獨立法律意見」嘅檢控新準則，唔怪得有人質疑佢個大騎樓唔知係咪都係僭建得嚟。最離譜嘅係，官底驊知法犯法不知反省不特止，反而大擺官威，教訓記者提問要舉手，講到不耐煩處仲反埋白眼，唔知嘅仲以為日光日白撞鬼。所以話，鄭若驊特別樣衰，特別乞人憎，墊官底邊個敢同佢爭啊？



講到呢度，終於明點解林鄭對官底驊情有獨鍾。物以類聚，人以群分，兩個都鍾意反白眼，咁啱又都係姓鄭，最奇係兩個人對待老公嘅態度都如出一轍；林鄭喺禮賓府授勳，為同明星集郵一掌推開身邊老公；官底驊仲絕，眼見僭建醜聞燒到埋身，竟然「大義滅親」，推個老公去死，話兩條友唔係失散多年嘅姊妹，講都冇人信。



不過你咪理，市民就話求神拜佛希望官底驊趁早執包袱走人啫，港府高官愛佢都嚟唔切，事關「官底」同「榜樣」一樣力量無窮，廢官無論幾咁甩皮甩骨都好，拍埋官底驊側邊當堂成個四正晒，唔怪得豆腐渣沙中線工程醜聞多多，主其事嘅運房局光頭陳局長冇你咁好氣，死撐「表現有目共睹」，潛台詞即係一山還有一山低，佢唔係最渣嗰個。有咗鄭若驊墊底咯喎，其他高官真係要唱番句「有了你，頓覺輕鬆寫意」。



清末民初大學問家王國維有所謂「治學三境界」，最高一層係「眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」。家陣林鄭活學活用，眾裏尋她千百度，千揀萬揀揀着官底驊呢件「極品」爛燈盞，可謂臻用人最高境界！