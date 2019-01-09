神州觀察：死刑不上貪官　反腐愈反愈腐

內地兩名億元巨貪，湖南省高速公路投資集團原副總經理彭曙、湖南省高廣投資公司原總經理胡浩龍，在一審被判死刑近四年後，近日二審被湖南高院改判無期徒刑。判決再次釋放一個令天下貪官俱歡顏的重大訊息，即貪污受賄不會再有生命代價，但卻可能導致官場腐敗出現前腐後繼的惡性循環。



彭曙、胡浩龍分別被控受賄約一億八千萬元和一億七千多萬元，於二○一五年被湖南婁底市中級人民法院，以受賄罪、貪污罪、洩露內幕訊息罪等數罪並罰，一審判處死刑。之後二人上訴，而湖南高院認為，考慮二審時立法機關已修改貪污罪的刑罰，且二人具有自首、坦白情節，遂予以改判。



依據一五年出台的《關於重大貪污受賄犯罪案件量刑意見》，其中規定：貪污、受賄數額一億元以上的，一般判處死刑緩期二年執行。從法律角度看，湖南高院的二審判決或許並無不當。但為何卻會引發社會關注？主要因為判決意味着無數貪官可確保「生命安全」，再來就是官員腐敗一個比一個厲害，貪腐金額沒有最高，只有更高，民眾普遍擔憂貪官膽子愈來愈大、涉案金額愈來愈多將變成官場「新常態」。



這樣的擔憂並非無的放矢。中共十八大以來，中央不惜以「亡黨亡國」警示，鐵腕反腐，成千上萬各級官員因貪腐落台，包括數百名省部級以上高官和解放軍將領，當中不乏億元巨貪，惟至今無一被重典嚴懲。官場貪腐「老虎」如野生老虎一樣，成為國家級「保護動物」，只可囚養，不可殺之。



從所有涉貪判決可見，似乎個個貪官均有「立功」，且都具有法定從寬處罰條件。其實，所謂立功表現和從寬處罰情節，可操作空間極大，根本就難保證司法公正，而犯罪「數額特別巨大」標準，如今被法院規定億元以上只判死緩，無疑就是變相特赦貪污死罪，令「依法治國」成為貪官的「免死金牌」。



在中央高壓反腐之下，目前官場隨便抓一貪官，涉案金額都在千萬元，甚至億元以上。顯然，億元巨貪免死刑事件是在向全國官員傳達錯誤訊息，只要貪污數百萬收手便可安然無事，即使貪污金額再大亦能保命，坐幾年牢還有機會保外就醫。尤其是，巨貪「老虎」可以免死，各地勢必放生無數「蠅貪」、「蟻貪」，極有可能出現「愈反愈腐」的嚴重後果。



古代近臣有免死金牌，當代貪官則有死緩優待，古往今來竟然一脈相承。然而，刑當罪則成，不當罪則侮。在沒有陽光法案的監督機制反腐下，治貪只能用嚴刑重典，官愈大罪愈重，才能有效阻嚇，否則，該殺不殺，貪官有恃無恐，不但會令多年來的反腐戰果前功盡棄，最終更可能導致官場腐敗進一步惡化。