正論：漠視疫苗時效短　防疫真空禍害長

港府管治無能，官僚做一天和尚撞一天鐘，甚麼不可思議的事情都可能發生。可以看到，醫療亂象無日無之，冬季流感高峰期殺到，本已人滿為患的公立醫院雪上加霜，而更加令人震驚的是，在香港幾乎絕迹數十年的「百日咳」近年死灰復燃，嚴重威脅市民特別是初生嬰兒的健康與生命安全。



嬰兒呱呱墜地兩個月後會打俗稱「四合一」的疫苗，其中就包括百日咳。本港自上世紀六十年代落實「兒童免疫接種計劃」以來，百日咳幾乎絕迹，每年僅錄得零星個案，最多的年份也不超過三十宗。但二○一五年後形勢突變，該年感染個案升至五十宗，一七年升至六十九宗，去年更達到一百一十宗，為疫苗計劃推行以來所僅見。感染者相當一部分是半歲以下未接受疫苗注射的嬰兒，部分是小於兩個月的初生嬰兒，即尚未適齡打針群組。更值得關注的是，不少個案屬於家庭成員之間感染，即大人傳給孩子。



百日咳疫情沉渣泛起，孰令致之？簡單來說，自二○○七年起，「無細胞」疫苗取代了過去沿用的「全細胞」疫苗，新疫苗好處是發燒、疼痛、紅腫等副作用減少，不足處是藥效較短，對抗傳染的效力亦較低，由於嬰兒出生兩個月才打疫苗，在此空窗期內容易感染。鑑於英美等地曾爆發百日咳疫情，國際上普遍採取為孕婦補種措施，加強對大人及嬰兒的保護。



但令人莫名其妙的是，本港衞生當局對國際通行做法採取了雙重標準，更換了新疫苗，卻沒有為孕婦補種疫苗，導致初生嬰兒處於不受保護的狀態。也就是說，一度神隱的百日咳疫情捲土重來，完全是衞生防護當局唱空城計的結果。



書到用時方恨少，船到江心補漏遲。港府不是經常自詡香港是國際大都市嗎？高官不是言必稱與國際接軌嗎？為甚麼對於外地出現百日咳疫情，港府沒有警惕之心，袖手旁觀？現在才如夢初醒決定為孕婦接種疫苗，是不是太遲了呢？萬一疫情失控，全港大爆發，責任誰來承擔？



理論上，香港衞生防護中心是守護市民健康的第一道防線，實際上，這道防線似有若無，既不防範，更無保護，致使香港輕易被各種疫情攻陷。從一九九七年香港爆發首宗人類感染禽流感個案，到二○○三年香港淪為沙士重災區；從豬流感、日本腦炎肆虐香港，到本地爆發登革熱，早前香港更發生兩宗全球首例的新型鼠疫，港府次次後知後覺，次次賊過興兵，香港一再淪為「疫埠」，說到底就是官僚失職，草菅人命。



最令人擔心的是，香港每年有兩次流感高峰期，而前線醫護人手不足、病床不足、責任心不足的老問題積重難返，導致流感殺人之多，甚於任何疫情。官僚猛於虎，官僚猛於疫，可以斷言，港府無能卸責、高官麻木不仁的根本性問題不解決，香港的亂象無盡頭。