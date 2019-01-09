產評：手機汽車皆滯銷　龍頭不振細企危

新一年已過了逾一周，企業陸續預告去年全年成績表，雖然市場早有心理準備醜婦終須見家翁，但差強人意的程度依然超標，當中更有被視為「經濟晴雨表」的汽車及智能手機巨企。所謂一葉知秋，行業龍頭不濟，中小企處境更堪虞，預示全球經濟短期難有起色。



內地車企龍頭之一吉利汽車近日公布，上月本土銷售大跌44%，總結去年全年銷量未能達標。消息拖累股價昨日狠瀉一成，衰絕藍籌股，過去一年更累挫逾六成，市值蒸發逾1,600億元。



各地汽車銷售一向被視為「經濟晴雨表」，反映着整體消費市道，一旦賣車不振，即預示着高消費群已勒緊褲頭，經濟難逆向做好。根據內地乘聯會去年數字，首十一個月累計汽車銷量僅2,015萬輛，按年跌4%。隨着行業領導者上月銷量大失所望，內地車市極有可能出現廿六年以來首次全年銷量倒退。由於賣車佔內地整體消費近一成，在一環扣一環的連帶影響下，別奢望經濟增長有驚喜，難怪美國總統特朗普近期多番洋洋得意地透露，中國極有需要達成貿易協議。



除了汽車，同樣反映高端消費群花費程度的智能手機市場亦露端倪。繼蘋果公司後，三星昨日亦發盈警，預期上季營業利潤暴瀉近40%，遠遜市場預期，並為兩年以來首次下滑；同為競爭對手的小米遭大行唱淡，估計上季銷售不佳。事實上，有數據顯示，內地上月手機總出貨量按年跌16%；全年亦跌約15%。可想而知，消費者換機意欲不高，更反映年底零售黃金檔期無補於事，印證今次「負財富效應」非同小可，基層終必受累。



值得注意的是，龍頭企業逐一響警，實實在在反映行內及從事周邊產品的中小企生存空間進一步萎縮。以往經濟好的時候，巨企不愁訂單，甚或產品推出後反應奇佳，衍生了不少周邊輔助的商機，造就不少「山寨廠」興起，養活不少人。在經濟環環相扣下，個體商戶也會受惠顧客疏爽。如今情況恰恰相反，巨企當然有足夠能力捱過困境，但技術及資源極少的中小企就只能坐以待斃，這就是中央迫切要想辦法挽救它們的原因，一旦它們逐一倒下，單靠巨企根本不能接收龐大的就業需求。



令人憂慮的是，從汽車及手機巨企數據可見，潛在企業骨牌式倒下的危機並非空談，尤其是下月農曆新年過後，有多少工廠能復工、會否湧現逃亡潮乃未知數，刻下困局絕不能輕視。