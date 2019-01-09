世界視線：沙特男女有別　逃婚再惹關注

早前發表的二○一八年《全球性別差距報告》，沙特阿拉伯在一百四十九個國家中排名第一百四十一位。近日十八歲少女奎農逃婚偷走出國，在泰國被扣留，沙特的女權問題再次引起世人關注。



沙特作為回教國家，傳統上兩性並不平等，旅客單憑在餐廳用餐就可得知，男女顧客須分開坐，女生從頭到腳都要被衣服緊密的遮蓋着，違者更會被宗教警察責罵。而在制度上，男女差別就更加懸殊，沙特阿拉伯法律規定每個女性都必須有一個男性監護人（父親，兄弟或男性親屬）為她作重大決定，不論是開立銀行戶口或是出國旅行等的大小事都需要監護人批准。人權觀察組織批評這個制度將女性當作是「沒決斷能力的未成年人」。沙特女性結婚或是離婚也需要取得男性監護人的同意。男權獨尊下，沙特經常傳出家暴和性侵，有消息指這次逃婚少女奎農亦是當中的受害者。



有沙特社運人士表示，沙特女性因為缺乏資訊未能做好準備尋求庇護，在別國過境時往往因身份被懷疑而遭扣留，部分案例甚至涉及沙特官員。沙特女子拉斯洛姆在二○一七年前往澳洲尋求庇護途中，在菲國被扣，疑被膠帶封口及綁手腳遣返回國，自此音信全無。所以今次奎農背棄回教逃婚，更聲言一旦被遣返將遭到檢控甚至被家人殺死。她的呼救引起國際回響，其人權律師申禁制令欲阻止驅逐一度被拒，事件演變成外交風波，及後聯合國人員施援，奎農獲接受評估庇護。



沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼揚言要進行國家現代化，推動「願景2030」施政計劃，當中會賦予女性一些新權利，例如解禁進入足球場看球、獲准從軍和加入情報機構等，早前該國首次簽發駕駛執照給女性。然而外界質疑這只是門面工夫，兩性差距排名不升反跌更揭示實況，沙特女性真正自由的日子仍未降臨。前陣子沙特異見記者卡舒吉遇害案，嚴重打擊穆罕默德‧薩勒曼開明形象，這次「逃婚事件」是危也是機，如果能適當處理或能稍稍挽回外界觀感。