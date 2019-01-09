經過前一陣子，「人大釋法」DQ了宣誓時公然羞辱一國、反中亂港的數位議員，取締了鼓吹「港獨」的香港民族黨以及愛國愛港陣營強烈「批獨」，「港獨」分裂勢力受到一定打擊，表面上有所收斂。但因香江府衙沒有以法律武器真正懲治「港獨」，而是多次只以口頭「譴責」了事，釋放「縱容庇護」之訊息，故「港獨」分裂勢力基本無損，且潛隱之下，以十倍的努力、百倍的瘋狂伺機反撲。



這不，在民陣首次邀請之下，多個「港獨」組織「香港民族陣綫」、「學生動源」、「學生獨立聯盟」等蜂擁而至，參加元旦遊行，他們打出港獨、台獨、藏獨、蒙獨、「滿洲國獨立」等旗號，狂呼亂叫，喧囂不已。民陣提供的這個「宣獨」舞台，比外國記者會提供給「香港民族黨」陳浩天「播獨」的平台大得多，一時間群魔亂舞、妖氣沖天，港獨分子又神氣活現、張牙舞爪起來。



這沒有甚麼好大驚小怪的，這是香江府衙一路以來縱容包庇「港獨」和反中亂港集團、洋奴漢奸多年來「打橫來行」的必然結果；是香港法治在某些港英餘孽的操弄下對「港獨」、反中亂港之人「司法玩放生」的必然結果；是在香江府衙、行政長官用盡各種藉口和方法一直不履行自己的憲政責任，無限期拖延二十三條立法的必然結果，也是中央全面管治權只聞樓梯響、遲遲無下文的必然結果。



在「一國兩制、港人治港、高度自治」安排下，出現上述「必然結果」之因由，「港獨」分裂勢力的滋生和猖狂絕非難事。同理，上述「必然結果」之因由若不認真盡快解決，「港獨」分裂勢力就一定「野火燒不盡」，甚至會燎原。我們想知道的是，面對港獨「元旦之公然挑戰」，朝廷會責成香江府衙怎麼處理？