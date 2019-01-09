美國為了阻止中國崛起，不擇手段打壓中國科技產業，華為首當其衝，成為主要針對目標。加拿大、日本、澳洲、新西蘭等美國的附庸國為了表示聽話，也紛紛加入圍剿華為的行動。但諷刺的是，這些國家其實找不到更好的替代選項，他們將中國企業拒之門外，受損的是自己。



華為既是目前世界上最大的無線電訊設備供應商，更是5G領域的世界領跑者，西方國家不用華為產品，還有甚麼選擇？外國傳媒分析指出，美國自己提供不了具有競爭力的5G設備，歐洲就更不用說了，南韓雖然也在這方面投入巨資，但已來遲一步。綜觀全球，只有華為才能提供先進、快捷、便宜的5G設備和服務。



英國一家無線電訊公司高層坦言，華為可以比歐洲公司提前一年交付相關產品。換句話說，如果英國將華為拒之門外，最直接的後果就是導致5G服務延遲一年推出。而加拿大、澳洲和新西蘭這些國家更是別無選擇，自己無能為力，只能坐等滯後的、昂貴的替代產品。俗語說，執輸行頭，慘過敗家。在這個追求速度和效率的年代，5G領域落後於人，到底意味着甚麼，不言而喻。更何況，西方國家封殺華為，中國自然會以牙還牙，西方的相關公司進不了中國市場，誰的損失更大，答案已寫在牆上。「你見，或者不見我，我就在那裏。不悲不喜。」有些東西勉強不得，有些事情阻止不了，美國愈是打壓中國科技產業，反而可能促使其成長得更快、更高、更強。