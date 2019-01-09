近期樓市回落，三十多個鐵路盤全線「崩盤」，但普羅市民依然難以置業，說穿了是樓價過高，跌極都令人難以負擔。財爺陳茂波鬆口表示，考慮為有能力供樓但首期不足的上車客提供解決方案，外界多理解為放寬樓宇按揭成數，由現時的四成首期稍作下調。



問題是，放寬按揭成數會否刺激樓市上升，無人說得準，正如外界將之理解為變相「減辣」，向市場釋出怎麼樣的訊息，不言而喻。事實上，早有發展商向買家提供八、九成按揭，付一、二百萬首期買一千萬的樓並非少數。由於發展商收取的利息較銀行高，一旦經濟環境改變，斷供潮隨時殺來。若金管局放寬按揭成數，銀行息口自是比發展商及財仔為低，但此舉會否令樓市火上加油，陷入港府愈助市民上樓，樓價愈升，市民愈難置業的怪圈，同樣不得不考慮。



說到底，本港樓市高不可攀，根子還是土地供應不足，尤其是港府不願意放棄高地價政策，當麵粉價高，造出來的麵包斷不可能便宜。財爺想放寬按揭成數，頂多只是錦上添花，絕不能解決土地不足問題。諗都諗到，港府做事畏首畏尾，放寬極都有個譜，在樓價仍然高企之下，擺姿態式輕輕放寬按揭成數，只能協助極小部分市民置業，絕大部分仍是望樓興嘆。當年董建華推出首置貸款計劃，如今看來確是德政，現時的樓價比九十年代翻了多番，社會不斷要求重推首置貸款計劃，自詡以置業為主導的林鄭，可會又拋出句「可以慳番」？