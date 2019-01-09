恭喜鄭司長，賀喜鄭司長，新年伊始就升呢，由「墊司底」升級為「墊官底」。



一再有民調顯示，鄭若驊在三位司長中民望最低，因此有「墊司底」之譏。而根據最新民調，鄭若驊民望再次大跌，成為高官中民望最低的一個，是如假包換的「墊官底」司長。



鄭若驊的民望沒有最低，只有更低，正因為她最樣衰，最令人討厭。事實上，鄭若驊上任以來好事沒有做過一件，破壞法治的醜聞卻是一籮籮，包括以「證據不足」特赦自己的大宅僭建醜聞；以「證據不足」放生黑金金主漢奸黎及一眾收錢政客；以「證據不足」放棄檢控前特首梁振英的UGL案，至於全城關注的漢奸黎刑事恐嚇東方報業記者案，律政司亦是一味拖延，從前年拖到今年仍沒下文，最終很可能又是「證據不足」再放生。



當初林鄭千挑萬選，終於選中鄭若驊出掌律政司，這絕非無「識人之明」，而是刻意為之。須知官場文化不是比優，而是比爛，有了鄭若驊這個「箭靶」，可以轉移焦點，大大減輕其他官員的壓力，好似財爺波叔，過去民望趴街，如今不是了；又如運房局局長陳帆，職內工作一塌糊塗，但相比鄭若驊，他可以聲稱自己做得還不錯，還有環境局局長黃錦星、教育局局長楊潤雄等，如今都有了自信心。的確，有鄭若驊墊底，侏儒都可以覺得自己高大。