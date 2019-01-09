北韓最高領導人金正恩一年內四度訪問中國，在世界外交舞台上委實少見。筆者過去常說，北京是把平壤這隻棋子用活了，每逢關鍵時候，金正恩都會跑出來助拳，如今正是中美談判的最後階段，故也少不了他賣力的份兒。



美國總統特朗普上台時，明言最重要對付的「敵人」是中國，但結果延遲了一年才出手，我認為中國其時就是善用了北韓這棋子，金正恩突然躍出，既射導彈又試核彈，把白宮嚇得一時亂了方寸。北韓如此挑釁，對本國無甚好處，故相信大多是北京授意而為，這是本欄一向堅持的看法。



不過，我說北京把平壤這隻棋子用活，在一年前是讚譽之詞，但兵無常勢水無常形，一年後我方戰略依舊，則不見得高明了。只注重用一隻棋子，往往會忽略了其他好棋，中國滿以為單憑北韓危機就足以震懾特朗普，對其他問題則輕忽視之，是錯誤做法。北京在特朗普上任一年後，任由中美貿易赤字創出歷史新高，明擺着不給對方面子，其實貿易數字是另一隻有用棋子，提前採購某些美貨，延後輸出一些中貨，當年的貿赤便可以降低，起碼讓他上台一周年時面上好過，這是外交心理學。此舉對其他國家領導人未必管用，但因特朗普是在用強烈的個人色彩治國，此人十分看重面子，對他是會有用的。



中國老是用北韓一子，還會產生另一弊端，就是這隻棋子的底蘊很容易讓人看透。我說過不止一次，美國最忌憚者不是金正恩擁核，而是他會否是瘋狂的人。後來金正恩多番曝光，其舉動讓人看出他是個理性的人，北韓根本沒想像中可怕，所以這棋子再用，對美國的威脅已經不大了。