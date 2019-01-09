近年假難民問題困擾香港社會，不少市民都希望政府可着力解決問題。保安局及入境處向立法會保安事務委員會提交文件，考慮修訂《入境條例》，提出九項建議應對假難民問題，包括需在符合提出聲請資格三個月內提出聲請、增加可羈留聲請人士的情況、提高打黑工及對其僱主的刑罰等，冀在今年上半年向立法會提交修訂草案。



筆者歡迎政府提出一系列措施，打擊假難民濫用免遣返保護聲請的問題，今次部分措施力度較大，冀有效減低假難民來港的誘因，以及打擊有組織誘使假難民來港犯法及做黑工的情況。筆者亦歡迎政府考慮繼續羈留會對人命及財產構成風險的聲請人士，相信對重複犯下重罪的假難民有一定阻嚇作用，但預料政府屆時會面對極大的法律挑戰，必須做好足夠的法律準備，否則被假難民挑戰成功，將會後患無窮。



現時仍有一萬四千多名聲請人士滯留香港，當中六千多人正等候上訴、三千多人申請司法覆核、約一千六百人在囚或候審，每年花費納稅人十多億元血汗錢，去年平均每月有逾十八名假難民被拘捕，對香港財政及保安構成沉重負擔，政府必須盡快解決問題。



筆者期望港府盡快向立法會提交修訂草案，加快落實相關建議，若推出該九項建議後仍未能奏效，港府便要考慮設立禁閉營，令假難民抵港後無法做黑工，減少他們來港的誘因，亦防止他們破壞社會治安，同時向假難民發出強烈訊息，不可再大搖大擺負累香港。