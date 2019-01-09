林鄭月娥日前接受一新媒體訪問，佢好似好耐未講過嘢，一開聲就口若懸河話上任至今一年半，雖然曾公開形容「度月如日」，但十八個月轉眼過去，嘆「做香港特首真的好辛苦」！真係佢唔講，大多數市民都唔知佢「原來咁辛苦」，是憂港憂民還是「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱」？是見到長者綜援申請資格上調至六十五歲，定係見到流感高峰期，公院急症室爆棚，一般輪候等逾八小時？



恐怕全都不是吧！老朽推算林鄭嘅「真的好辛苦」係指舟車勞頓，早前佢出席行會前曾表示，上任年多已逾三十次外訪，包括超過十個海外國家及多個內地省市，又預告二○一九年外訪工作會「相對頻密」，佢話頻密外訪都有「多重意義」，要「解釋回歸以來『一國兩制』成功落實，香港保持獨特優勢」。老朽心想，林鄭大有可能要飛一趟台灣，向蔡英文「洗洗腦」！等佢唔好死牛一邊頸，不相信「一國兩制」就是好！



認真辛苦晒，娥特！你宏觀嘅國際視野確實令人敬佩！猶幸你得天獨厚，在如此長期的舟車勞頓下，每次在螢幕見你一飛到海外或內地述職，總令老朽覺得春風很容易就吻上你的臉，羨慕死人！所以，唔好話老朽「以小人之心度娥特之腹」，你嘅「好辛苦」其實係「好幸福」！



呢，你轉個頭就不禁話：每日面對很多不同事情，「仍做得幾輕鬆、幾稱心滿意」；之後就一味吹噓政府如何先修訂房策，怎麼讓香港市民感到受益於新房策 ，仲稱有熟悉房策嘅人同佢話：「你好大膽呀，做咗啲過去幾十年都無人做嘅嘢。」林鄭！你嘅「好辛苦」真係值得㗎，你不但給我明日希望，更令老朽開竅：人有多大膽，地有多大產！古人主張「為政不在多言」，實在錯到離罩，見到林鄭的言多，乃知為政必要多言！