正當美國和北韓官員就第二次「特金會」協商之際，中、朝官媒同時宣布，北韓領袖金正恩應習近平之邀訪華四天，也是金氏十個月內第四次訪華，金正恩的這一手，再次顯示其不凡的外交手腕。



跟去年「特金會」前夕頻繁訪華一樣，金正恩此行向特朗普傳達的訊息清晰不過，他不會一面倒傾向美國，讓對方予取予求；當然，中方對北韓也有所求。際此中美貿易談判「臨門一腳」的敏感時刻，北京亦樂於以手上的北韓牌牽制華府。事實上，這也是以特朗普之道，還治特朗普之身，他在跟對手「埋枱」之前，常先表達自己其實「並不在乎」，且隨時有掀翻桌子的心理準備，大家應該記得，在新加坡峰會前夕，特朗普曾發表聲明取消會談，說穿了，無非是為己方在談判桌上爭取更多籌碼。金正恩在日前的新年致詞中就揚言，如果美國堅持對北韓施加制裁，在別無選擇的情況下會以「新的方法」保衞主權和利益。如果說保留核威懾是「消極」的一面，拉上北京這個「大人」，則是「積極」的一面。



談到北韓經濟，平壤當局去年曾宣稱，國家已完成核力量建設，下一步發展重點將放在經濟，然而金氏政權「先解除制裁再談棄核」的訴求，未得到華府積極回應，如果沒有北京的明助暗助，平壤政權很難捱下去，金正恩今次中國行既是取經，更是致意。



另一點值得注意的是，金正恩將會在中國度過其三十五歲生日。這些年來，金正恩搞「生日外交」搞得有聲有色。曾發生日賀電的領袖，除了習近平還有俄羅斯的普京，以及敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德，口口聲聲跟金正恩「墮入愛河」的特朗普，就硬是沒有這種待遇。今次金正恩選擇在中國過生日，「親疏有別」不言而喻。