特區政府決定由下月一日起，將領取長者綜援的合資格年齡由六十歲提升至六十五歲，如此改動擺明是政府諗縮數。不過特首林鄭月娥不但不承認港府刻薄寡恩，還大講特講自己也年過六十，「每日十幾個鐘頭咁喺度做嘢」。要林鄭這種深具晉惠帝之才的「能人」當個小小特首，真是太委屈了她。



林鄭自稱日做十幾粒鐘，假設沒有信口開河的話，她是應該感到羞恥而非自豪。皆因在她接任特首後，香港每下愈況，不論法治、房屋、醫療、安老統統大倒退，香港不但競爭力跌跌不休，就連「希望指數」也急插，林鄭每日把時間花在做好特首呢份工，還是在做夢和做作呢？



特區政府一向專門欺負老弱傷殘，不是強搶殘疾人士技能發展中心的靚地搞公務員學院，就是拒搞全民退保，千方百計將安老包袱卸得就卸，如今收緊長者綜援年齡門檻，只不過是這個冷血涼薄政府的必然之舉，不少市民晨早就睇穿政府的偽善，否則也不會有三成四港人表示計劃移民，亟欲逃離廢官與陰濕政府的魔爪。不過，林鄭搵完公公婆婆着數，還說六十歲都可以工作，大有老千呃完人錢，然後說「畀個動力你去發憤圖強呀！」的意味。



坦白說，現屆政府一上場，高官們就享加薪之福，從庫房中舔走更多着數，怎知原來是高薪養廢的序幕。港府對假難民豪爽，五年狂燒近五十億公帑仍樂此不疲，對香港人則撳實荷包，削市民福利。林鄭的「好打得」只用來招呼社會上的老弱病殘，所謂的「管治新風格」，亦只不過是「管自身風格」而已，為官者殘民以自肥，只關心自身着數，懶理市民死活，更遑論會對長者一把年紀還要日曬雨淋執紙皮積點口德。