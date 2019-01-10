功夫茶：圈養野豬可變寶　最怕港官豬大腦

選擇題，香港乜嘢最多？A.垃圾，B.老鼠，C.廢官，D.野豬。如果答「以上皆是」嘅，功夫茶肯定你係百分百香港人，事關香港唔止垃圾圍城，老鼠肆虐，近年仲野豬為患，而源頭就係廢官太多，劈啪你個隆的咚吖。



野豬為患到底有幾嚴重，睇吓數字咪知囉。去年首十個月，漁護署接獲六百七十九宗野豬出沒或滋擾報告，當中五宗涉及野豬傷人，鄉郊地區固然有野豬蹤影，市區一樣常見，都咪話唔嚇人。好似香港仔咁，不時見到阿豬媽帶住小豬哥一家大細周街搵食。早兩日之嘛，又有野豬大鬧西灣河，警員大陣仗出動，唔知嘅仲以為圍捕大賊添。



係係係，隨住保育意識提高，愛護動物絕對正確，漁護署亦於兩年前暫停出動狩獵隊對付野豬，兼且喺去年初推出野豬避孕及搬遷先導計劃，弊在人手有限，野豬繁殖力無限，搞咗成年，使錢數以百萬計，被絕育嘅母豬都係得五十幾隻咁大把。再咁落去，莫講話人豬爭路，野豬同老鼠遲早一齊闖入你屋企開大餐都似。



嗱嗱嗱，睇到政府出動咁多人力物力財力都搞唔掂野豬問題，功夫茶就醒條絕世好橋畀大家切磋吓。即係咁，新界咁多閒置土地養蚊，香港又咁多野豬，何不來個crossover，將野豬擺喺新界圈養，地盡其利，豬盡其用，「變患為寶」，供老饕食用。



唔係講笑，《本草綱目》早就指出野豬肉具有健胃補虛嘅功效，點止美味咁簡單，家陣內地非洲豬瘟疫情並無停止迹象，氾濫成災嘅港產野豬正好填補另類市場，只要港府做好規管，咁就既可有效控制野豬繁殖，又唔會完全滅絕，保持生態平衡，仲可以發展野豬經濟，何樂而不為呀。



再講吖，捕獵野豬唔止係西方數百年來嘅傳統，仲係皇室貴族嘅專利，高檔嘢嚟㗎；又好似美國吖，唔少州政府容許甚至鼓勵民眾捕獵野豬，德州仲有一個被稱為「豬肉直升機」嘅法律，允許當地人乘坐直升機對野豬進行射殺。嗱，「豬肉直升機」太殘忍嘞，係美國佬先至諗得出嘅啫，之但係文明圈養就唔同講法，總好過一殺了之吖，連袋鼠肉、鱷魚肉都可以供人食用，點解野豬肉唔得先？話唔定野豬滾一滾，神仙都企唔穩，香港多一道蜚聲國際嘅名菜，振興旅遊業可期呀。



所以話啫，做人最緊要靈活變通，野豬不單止唔需要絕育，仲應該任由佢哋繁殖。怕就怕港產官僚人頭豬腦，豬油攻心，呢樣唔敢做，嗰樣唔敢試，咁就神仙都難救咯。