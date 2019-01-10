神州觀察：作弊仍可獲高分　朽木建廈豈不傾

大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。大學生是未來的社會棟樑，年輕人是國家的未來，若不能具備高尚的品德，棟樑亦會淪為朽木，砥柱傾倒更將危及整座大廈。



河南農業大學體育學院日前爆出醜聞，指有學生會幹部因考試作弊被逐出考場，惟監考老師卻未將情況依例上報。該學幹之後更託關係找到評卷老師行賄，結果不但考試成績有效，所得分數還比一般同學更高，實在叫人大開眼界。



更荒唐的是，該學院院長在事件曝光後還極力試圖掩蓋真相，指作弊學生被抓前已答題逾五十分鐘，言下之意，有相當一部分成績仍屬於學生的「合法所得」。這就好笑了，從甚麼時候開始，學生考試作弊，相關學科不需被取消成績按零分計算，而是可以「分段計分」？如此一來，豈不等於承認作弊行為合規，鼓勵學生作弊？



堂堂的學院院長，公關水平竟是如此低劣，昧着良心也要說一些連自己都不信的鬼話，欲掩其醜反而更醜，可謂洋相盡出。更令人擔憂的是，連院長都是這般貨色，整個學院又會是怎樣的教學環境！如何為人師表！一個學生幹部作弊，便牽扯出監考老師、評卷老師乃至學校領導一大堆人，從上到下同流合污，集體舞弊，大學不再是教書育人的神聖之地，而成了培養貪污腐敗、弄虛作假的搖籃，怎不令人心寒。



事實上，中國的教育領域藏污納垢，亂象不止，儼然是整個社會的縮影。尤其像類似的徇私舞弊、行賄受賄行為，可以說從幼稚園時期就開始了，但凡有點權勢的，或是有關係懂疏通的家長，通常子女都能獲得老師的特別關照，譬如在班中謀個好座位，弄個班幹部當當絕非難事，開小灶提高學習成績更是不在話下。學生們從小耳濡目染，接受的便是這種腐敗教育，長大之後會成為怎樣的人，不問可知。



也正因為如此，如今整個社會歪風邪氣盛行，為了功名也好，利祿也好，到處都是弄虛作假、走捷徑之徒，搞教育的學術論文造假，搞科研的科技成果造假，醫藥食品企業假冒偽劣、有毒有害產品遍布，能騙則騙，能害則害，毫無道義責任可言。



至於官場的腐敗之風更是一脈相承，下級行賄上級，上級袒護下級，多因出於私利而不擇手段遮掩隱瞞，與學院的行徑可謂如出一轍。而在官員的提拔任用中，由於缺乏有效的監管手段，亦很難做到任人唯賢、德才兼備，大學生作為國家未來人才的儲備力量，或入仕治國，或投身社會建設，若盡是品德敗壞、不學無術之人，又將如何擔起社會重任？中國幾千年政治腐敗，綿綿不絕，說到底就是教育失敗。