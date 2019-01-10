世界視線：石屎圍牆變鐵欄　特朗普騎虎難下

美國總統特朗普於美國時間周二晚在白宮橢圓形辦公室發表全國演說，之前有風聲盛傳他這次將會宣布美國進入緊急狀態，故挑選電視黃金時段直播，因此全國上下都屏息以待，結果雷聲大、雨點小，演說只是重申難民問題及興建邊境圍牆的迫切性，而且他口氣軟化，願意放棄混凝土圍牆，改用五十七億美元興建鋼鐵屏障。民主黨領袖佩洛西迅即回應指特氏應停止用美國人民做人質，盡快讓華府結束停擺狀態。



兩黨其實都是五十步笑一百步，民主黨何嘗不是自恃勝出中期選舉可控制眾議院，挾選民意願來對抗總統？有指這次是兩黨意氣之爭，民主黨就算通過圍牆撥款平息事件也沒甚麼大不了，繼後國會還有更多議題可以對着幹，反而特氏不是鬥氣，而是鬥權，擺出「寧為玉碎，不為瓦全」的姿態，實則騎虎難下；他寧願被罵，也不想做「跛腳鴨」總統。



特朗普上任時民望指數創白宮四十年新低，之後許多政策劣評如潮，直至去年中挑起中美貿易戰後，民望立即反彈至上任後新高，令他更深信自己保護本土利益、堅持「零和」國際政策走對了路線。他從敍利亞撤軍，強調不做世界警察，不做盟友「水魚」，更因貿易及軍費等問題與歐盟關係緊張，去年底單方面把歐盟外交地位從「盟國」降為「國際組織」。為求目的，化友為敵，他所做的都在消費其總統寶座權威，圍牆風波便是考驗他還剩幾多政治本錢。



美國部分政府部門已停止運作十九日，是史上第二長時間，到周六便會打破克林頓任內所創紀錄。八十萬名聯邦政府僱員被迫放無薪假或無償工作，明日若無法發放工資，勢將群情洶湧。華府不可能無限期停擺下去，造成的損失最終難免算在總統頭上。特氏知道民意是勝負關鍵，在演說中把圍牆問題包裝成國家邊境安全危機，更不惜「石屎圍牆變鐵欄」，以退為進但求撥款通過。特朗普這次玩大了，退無去路，賭上的不只是一道圍牆，而是餘下兩年的管治權威，還有「史上最失敗美國總統」標籤。