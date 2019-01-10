正論：車毀人亡教訓多　檢討容易落實難

本港交通事故層出不窮，導致死傷枕藉，換來一份獨立調查委員會針對巴士服務的檢討報告。報告狠批運輸署漠視交通安全，署方及巴士營運商採取的多項善後措施短視被動，並提出四十五項改善巴士安全的建議。報告的批評不可謂不中肯，所提建議不可謂不詳細，惟觀乎港府一向批評接受、態度照舊的官僚作風，全面落實談何容易。



一七年底，深水埗發生巴士意外，釀成三死二十九傷；去年二月，大埔車禍又奪走十九條生命。港府其後成立獨立調查委員會，檢討巴士安全措施，有關檢討報告日前公開，其中提出限制車速、立法禁止辱罵執勤車長、資助巴士公司安裝黑盒等建議。運房局局長陳帆聲稱會全面跟進有關建議，但又不同意當局的改善措施屬於「事後被動回應」，強調政府改善巴士安全的工作「從未停止」，只是令人感覺「在時間上被動」而已。港府官僚不知自我反省，反而巧言令色，以辱為榮，真是令人嘆為觀止。



說大話不臉紅，堪稱港府高官的一項特質，早已屢見不鮮。面對沙中線淪為豆腐渣工程，陳帆一邊承認「看到報道才知情」，一邊吹噓工作表現「有目共睹」；面對民意要求加強問責的呼聲，陳帆則說問責會造成「壓力」云云。然而，真的假不了，假的真不了，正如巴士服務檢討報告指出，運輸署規定營運商在新購巴士安裝黑盒，說完就算，之後十五年未有與時俱進，直至去年民意強烈要求引入先進科技監察巴士安全，運輸署才提出安裝黑盒新規定，如果港府改善巴士服務的工作「從未停止」，需要拖延十多年之久嗎？



還有，巴士車長超時工作，被視為車禍頻繁的一大肇因。但無論職業司機及民意如何要求縮短車長工時，運輸署總是置若罔聞，更容許巴士車長十四小時的「特別更」，埋下安全隱患。乘客坐上巴士，等於將身家性命交於車長之手，而車長疲勞駕駛，隨時釀成車毀人亡的事故，當局為「特別更」開綠燈何止縱容剝削，更是草菅人命。



最令人無法接受的是，當縮減車長工時成為滔滔民意，港府與營運商無法迴避，雙方就合謀將多聘車長的成本轉嫁到乘客身上。港府在公布巴士服務檢討報告的同一日，宣布同意兩間巴士公司分別加價百分之五點六及百分之七，遠遠高於通脹及市民加薪幅度，簡直是獅子開大口。運輸署更揚言，另外兩間巴士公司的加價申請亦在審批之中。巴士服務何時能改善不得而知，市民卻已即時承擔加價的壓力，很明顯，這是打着改善巴士服務的旗號，打劫市民的荷包。港府的屁股是坐在市民一邊還是商家一邊，不言而喻。



正如有市民狠批，嚴重車禍接二連三，巴士公司不用受罰，反而得到「加價」的鼓勵，真是豈有此理。港府賞罰不明，甚至以賞代罰，營運商有改善服務的動力才怪！