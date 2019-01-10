香港回歸本來是一個大好的機遇，可惜政治計算出了問題，掌握不了香港的治權，政策又有偏差，結果造就了少數人的暴發。表面上，香港樓價飛升，有樓者便成富豪。但大多數自住者，高樓價只是紙面富貴，不能出售便不能套現，大地產商及更少數在樓市投資者才獲暴利。社會與經濟變成兩極分化，資金從實質經濟流入金融，更多的流出香港。



中央政府的資助香港，一是反成外流資金，內地資金大規模經香港流失；二是旅遊收入，也僅只維持中下層居民的就業與收入。穩住社會，卻推動不了香港發展。



粵港澳大灣區發展規劃是一個政策上的大轉變，不再放任香港的既得利益者賺取暴利卻抗拒發展。目的是借廣州、深圳經濟的升級轉型來帶動香港重啟發展之路。但在現有的政務官治港和地主經濟體制下，香港可以不動手術而變嗎？



禁港獨有助抑壓香港社會不合理的政治化（實質是去中國化），社會開始接受發展的需要。大灣區發展規劃是對症下藥，但在香港社會不理解底下，怎樣把大灣區發展規劃帶來的機遇與競爭壓力說清楚，不單是一個訊息或教育的問題，更是政治問題，不是政府用淺薄的公關宣傳便可應付。



大灣區，不單是廣州、深圳，中山、佛山、珠海等亦銳意發展，大量投資新技術，引進高新人才，這幾年產業的面貌已在轉變，今後的轉變應該更大。香港的優勢將會是怎樣與之結合，共創雙贏，這需要實實在在的下工夫，政府與社會齊心合力。