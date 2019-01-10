一九八一年北京發布的「葉九條」，是「一國兩制」大政方針的本源。「葉九條」的第三條規定，台灣可作為特別行政區，享有特別的自治權，並可保留軍隊。這一條最是石破天驚，但沒有得到特別注意。台灣當局一向以「中華民國」正朔自居，以代表中國自居，整天喊着「三民主義統一中國」，國民黨的「國軍」還需要中共「恩賜」予以「保留」嗎？



台灣當局怎麼想不重要，重要的是北京提出台灣特區可以保留軍隊，肯定極不妥當。不管當年出於甚麼現實狀況和考慮，這個寬鬆條件都是過於輕率的。軍隊是保衞國防的，只能掌握在代表國家的中央政府手裏，地方政府再怎麼「高度自治」也不可以擁有軍隊。幸好當年台灣沒有和北京談實現統一、一國兩制問題，否則真讓台灣特區擁有軍隊，那叫甚麼「一國兩制」？藩鎮作反之亂，分分鐘烽煙四起也。



現在，北京在論述一國兩制「是實現國家統一的最佳方式」時，不再提台灣可以「保留軍隊」，而是說「在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重……」



當年，「台灣可以保留軍隊」之說在海峽兩岸沒有引起甚麼「反響」，但兩年後的中英談判香港前途「九七後香港實施一國兩制、港人治港、高度自治」問題時，則發生「狀況」，有人大概覺得，既然對台統一、成立特區後可以保留軍隊，沒有把軍隊問題視為「國家主權」，那麼香港就可以九七後不必駐有解放軍吧？這時的北京也已「回過味」來，堅信軍隊問題關乎國家主權、安全和發展利益，九七後香港必須駐軍。同理，台灣「和統」後當然還會有軍隊，但一定不是被「保留」的軍隊，而是被改造和整編過、聽命於中央政府的軍隊。