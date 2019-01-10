魯迅說，敵人是不可怕的，可怕的是自己營壘裏的蛀蟲。中美貿易戰開打以來，西方輿論幾乎一面倒抹黑中國、唱衰中國，這並不奇怪，西方國家掌握話語權，輿論在他們手裏，愛怎麼說就怎麼說，愛怎麼扭曲就怎麼扭曲，大家早已習以為常。最令人莫名其妙的是，有些中國人包括內地自由派人士和香港洋奴漢奸也鸚鵡學舌，把貿易戰責任推到中國身上，認為中國太過高調才會惹禍，貿易戰不能打、打不贏、必輸無疑。



在這班人口中，美國橫行霸道沒有錯，錯的是中國竟敢號稱崛起；美國發動貿易戰沒有錯，錯的是中國竟敢反擊；美國指使加拿大任意拘捕華為高層也沒有錯，錯的是華為竟敢和伊朗做生意。他們跟在西方輿論後面亂吠亂叫，卻始終說不清楚，為何中國就不能崛起？為何中國就不能反擊？為何華為就不能和伊朗做生意？難道美國法律就是世界法律？



美國等西方國家千方百計遏制中國，依然阻止不了中國崛起，唯獨「以華制華」這一招屢試不爽。這班中國人甘願充當洋走狗，對洋人搖頭擺尾，對華人齜牙咧嘴，有些洋人想罵而不敢罵的話，統統由這些洋走狗代言，可見他們比洋人更兇狠更惡毒，更希望見到中國崩潰。最好笑的是，他們不知從哪裏得到結論，聲稱大多數中國民眾支持美國向中國開打貿易戰，簡直是臨表涕泣，不知所云。中國人當中確實有不少漢奸，但絕不是「大多數中國民眾」都如此賤骨頭，洋走狗表錯情了。