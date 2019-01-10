做人做事，要做到頂尖最受歡迎固然不容易，但要做到地底泥一般受萬民踐踏同樣不簡單，律政司司長鄭若驊不費吹灰之力就做到了，而且是比地底泥更爛的爛泥。繼民望評分為三司之中最低，被嘲為「墊司底」後，沒有最低，只有更低，最新民調顯示，其民望跌至十七位問責官員之中最低，淪為「墊官底」。



鄭若驊上任第一日即爆出大宅僭建醜聞，全城嘩然，為求脫身，不惜與漢奸黎及反對派達成魔鬼交易，以放生漢奸黎政治黑金案換取反對派不再狙擊，醜聞終告「平息」。然而身有屎就是身有屎，鄭若驊一直龜縮，上任一年潛水長達七個月，放假多過食飯也就罷了，身為律政司之首，居然放生完漢奸黎再放生自己，而且連梁振英都唔告，一千零一次現身回應傳媒質問，也是叉腰指手反白眼，喝令記者收聲，擺明以聲大夾惡掩飾心虛。至於漢奸黎恐嚇東方報業記者案激起全城義憤，阿姐佢同樣少理，由前年拖到今年，看樣子還要拖下去。



換了是封建時代，蟻民對於如此惡吏可能敢怒不敢言，但現在是透明公開的廿一世紀，做官沒做過一件好事，反而庇奸護淫、破壞本港法治，民望一洩如注乃咎由自取。一個冇誠信、知法犯法、應告唔告、與漢奸走狗沆瀣一氣、包庇權貴放生自己的律政司司長，不可能繼續擔任守護本港法治之職，即使林鄭盲撐，爛泥亦不可能扶上壁。走啦僭建驊，香港唔需要你，無謂喺度獻世！