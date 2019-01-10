「今人不見古時月，今月曾經照古人。」月亮總是給人們無限的想像，但直至五十年前美國人首次登月才揭開月球的神秘面紗。而中國「嫦娥四號」日前飛抵月球背面，世人不僅首次看到月球另一面，也再次見識中國的航天雄心。



在航天領域，中國仍然明顯落後於美國，在「嫦娥四號」傳回月球背面照片之際，美國太空總署（NASA）的太空探測器「新視野號」已經傳回一張距離地球六十五億公里的小行星「天涯海角」的照片。然而，中國航天的優勝之處在於有長遠目標，堅持不懈，一步一個腳印，每一次太空使命都為下一步行動提供新的認知，對世界先進水平的追趕永遠在路上。



值得一提的是，中國的航天計劃從一開始就被歐美抵制、封鎖，是自力更生的結晶。中國曾與歐洲合作伽利略計劃，但被歐洲排擠，最終發展出別具一格的北斗導航系統；美國政府禁止NASA與中國合作，中國也只能孤身走我路，某程度上，中國的航天計劃走到今天，完全是被發達國家逼出來的。



嫦娥奔月以及當年的「兩彈一星」最了不起的地方，在於它顛覆了一個迷思：只有西方人及民主社會才能創新。從這個角度看，「中國製造2025」計劃遭到西方世界的集體杯葛，短期有害，長期有利，中國人擼起袖子加油幹，終有一日從山寨大國蛻變智造大國。