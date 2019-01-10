本周的中美貿易談判原本安排兩天，突然宣布延長，據說是因為美國總統特朗普急於求成，希望盡快達成協議，以振興華爾街股市。特朗普果然是商人本色，眼中全是錢。北韓用核彈威脅美國，華盛頓有求於北京去制約平壤，但尚且不足以使特氏在貿易問題上向中方讓步。美股一跌，特朗普卻登時亂了方寸，便想將貿易戰草草作結。



蘋果公司是美國市場上其中一隻最重要的股票，剛發出了盈利警告，而華爾街股市也早不跌、遲不跌，偏在過去一個月陷於低位，出現熊市重臨的警號。這段恰恰是中美貿易和談的關鍵時期，本欄一向對此作另類解讀，認為是華爾街大戶在向總統施壓，希望盡快解決貿易戰問題，另外美股上升已久，市場的好倉累積太多，大戶要以貿易戰為藉口趁機屠牛。



我從來不相信股市時時都能反映實體經濟，有時候是，很多時卻不是，大部分時間都是一眾股壇大鱷在舞高弄低，從中漁利而已。美國股市從最高位下挫至近期低點，跌幅約兩成，很多人以為是貿易戰影響美國經濟，所以股市要下跌。



各位可別太天真，美股的總市值是以十萬億美元作單位計算，你知道市值下跌兩成是多少錢嗎？就算完全停止對華貿易，也要很久才可以讓美國經濟損失一萬億美元，所以單是憂慮中美關係惡化，又如何能令美股跌這麼多？股市起跌只是數字遊戲，市場主要是大戶用作吞噬散戶的鱷魚潭，大多散戶買升，它就跌，散戶買跌，它就升，大戶就在屠牛與屠熊中不斷圖利。另外，股市也是大戶向政府發揮影響力的場合，他們喜歡你的施政就向上炒，不喜歡則向下壓，如是而已。