中環灣仔繞道將於本月二十日開通，連接中環的林士街天橋和北角近城市花園的東區走廊，通車後會紓緩現時告士打道──夏慤道──干諾道中走廊的交通擠塞情況，來往中環及北角的行車時間會由四十分鐘縮短至五分鐘，相信每年可節省約四千萬個行車小時，及帶來約三十億元的經濟效益，有效減少一萬一千噸的二氧化碳排放，換算約四十八萬棵樹木的吸收量。



港島主要幹道經常塞車，政府早在上世紀九十年代提出興建中環灣仔繞道，但填海的面積引來司法覆核，令工程擾攘十多年，原本預計在二○一○年完工的工程，最後拖到○九年底才動工。一九九八年時興建繞道的工程預算是八十億元，但到○九年時預算大幅增至二百八十一億元，一三年更加到三百六十億元。因為當年的司法覆核，繞道工程延誤多年，各行各業因塞車浪費大量時間，經濟損失不可估量，亦加深空氣污染情況。如果當年沒有填海官司故意刁難工程，繞道在數年前便應落成通車。



當年灣仔繞道填海工程的官司，開啟本港基建工程政治化的先河。在此之後，曾發生公民黨鼓吹朱婆婆申請司法覆核阻撓港珠澳大橋工程，官司一拖多年，大橋工程被迫停頓，成本大增。



繞道通車在即，各方都應吸取經驗教訓。大型基建工程和跨境基建對本港發展非常重要，既能促進對外聯繫，有利經濟民生，還能製造就業機會；大型基建政治化，以司法覆核來阻撓基建，全社會都要付出沉重代價。