北韓領袖金正恩在三十五歲生日訪華，這是他一年之內第四度訪華。一般認為，金正恩在生日時出訪中國，而且今年是中朝建交七十周年，再加上美朝峰會將會舉行，凸顯其訪華時機微妙，除了展示金正恩日理萬機的領袖風範，也為新一年朝鮮半島外交戰揭開序幕。



金正恩游走中美之間，完全沒有處於下風。去年三月他首度外訪北京，該次雖非正式訪問，習近平仍以高規格接待；今趟來華，習近平和夫人為他設宴慶生，晚宴後一同觀看文藝演出，如此溫馨的場面，恐怕只有金正恩才可擁有。至於去年六月和特朗普的新加坡之會，金正恩的表現不卑不亢，以特朗普狂妄高傲的性格，亦一味讚佢「開明可敬」，並稱「會談非常好」。反觀日本首相安倍晉三就冇咁好彩，佢受過習近平的冷待，握手時眼尾都唔望佢一下；而被特朗普戲弄就更多了，最經典的一幕是握住安倍隻手猛咁搖，搞到安倍一臉尷尬。金正恩與安倍的修為，可謂高下立判。



金正恩在中美之間的拿捏分毫不差，可謂「神算子」。今年的元旦賀詞，他警告美國如果繼續實施制裁，北韓將不得不另覓新路，此話係人都知就是靠攏中國。未見面先放風，叫特朗普不要一味把制裁掛在嘴邊，要談判，你美國不能以強壓人，要先拿出誠意。



中國與美國，究竟誰可相依？從金正恩的頻密訪華，其實畫公仔已經畫出腸！金正恩深明小國生存之道，何況特朗普講嘢冇句真。金正恩致力發展與華關係，正正是為自己投下保險，萬一美朝談判碰釘，還有中國這可靠的朋友保底。要發展經濟，不向中國求助肯定難以成事，這是金正恩務實之處。「見善如不及，見不善如探湯」，如果發覺唔對路，唔通仲會把手伸到滾水中咩？還不第一時間彈開！金正恩有兩手準備，點講都唔輸蝕，果真頭大有腦！