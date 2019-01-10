沒有最衰，只有更衰。人稱「僭建驊」的律政司司長鄭若驊民望再創新低，最新民調顯示，鄭的民意支持度創上任以來新低，更在三司十三局問責官員中成為包尾大幡，之前是「墊司底」，如今則升級成為「墊官底」，真係邊個夠佢威。



世上沒有無緣無故的恨，「官底驊」庇奸護淫，充當漢奸黎及一眾黑金政客的保護傘，特別是漢奸黎涉刑恐東方報業集團記者案，拖到現在還不肯做嘢，就差沒有明說在辦公室抽屜裏有一份「免落鑊清單」，凡是涉及漢奸黎一類洋奴賣港賊，一律網開一面。原以為鄭的前任袁國強已夠不堪，豈料一山還有一山低，袁國強的劣行，官底驊一件不漏之餘，本人更是「帶病提拔」的典型，甫上任大宅即被揭發僭建，之後更自我放生。日前有團體報警，指控鄭若驊在明知大宅有違法僭建的情況下，仍然提交原版圖則向銀行申請按揭，涉嫌行使虛假文書；如果指控屬實，有蓄意欺詐之嫌，絕非林鄭一句「係事實就惟有係事實」可以搪塞過去。



很明顯，官底驊已是特衰政府的負資產，然則為何其官位卻像是穩如磐石？正因為她「來路不正」，有痛腳被別人抓住，執行對反對派的「大和解」路線，不由得她不給力，更何況林鄭跟鄭若驊此「雙鄭」，面對外界批評之傲慢及不耐煩，甚至連那反白眼的表情也一個餅印，臭味相投自然一拍即合。



其他廢官也樂見官底驊留低，以映襯得自己更加「英明神武」。要了解民間對個別官員的評價，除了看民調，也可看官員的諢號。財爺陳茂波之前也是官聲欠佳，「劏房波」、「囤地波」等諢號不脛而走，但多得有官底驊，此調不彈久矣。因此鄭若驊儘管民望墊底，「官望」卻肯定領放。