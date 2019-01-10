人生在世，要成為精英中的精英固然不易，但要當上廢柴中的廢柴也非易事。因此，律政司司長鄭若驊在最新一份民調中，民望評分創出上任以來新低，更加在三司十三局問責官員當中成為包尾大幡，鄭司長「墊司底」還嫌不夠，誓要「墊官底」才心息，倘若欠缺點過人「本事」，實在難以坐上「廢柴之王」的寶座。



眾所周知，特區政府乃廢柴集中地，有網民甚至總結出，做人若果不夠無能、無恥、冇腦，又沒有搞劏房、搞僭建，就想加入特區政府混？請死心好了。的確，特區政府有出名計錯數的財政司司長，有「睇報道才知道」沙中線工程出事的運房局局長，有懶得去理解香港教育制度的教育局局長。林鄭管治班子根本就是管理學上「彼得定理」的陳列室，將大批庸才擢升到其不能勝任的位置，然後任其尸位素餐，問你死未？



鄭若驊要在這群懶政、怠政的高手當中成為「尖子」，真是挖空心思方能做到。單看鄭司長上任一年以來，彰顯法治的好事沒做過一件，為漢奸黎打起司法保護傘，在政治黑金案以「證據不足」玩放生，又對漢奸黎刑恐東方報業記者案死拖爛拖，庇奸護淫昭然若揭。這位一上任就被爆大宅有僭建物的司長，其身不正，知法犯法，還要自我放生，民望不墊官底才怪。



當然，港官嚴重失職也不用問責，民望低殘對他們來說更是不痛不癢，官場甚至有「民望如浮雲」之說，當真是「不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層」。林鄭月娥日前還說不接受「六十歲以上已經同社會脫節」，偏偏其管治班子中，居廟堂之高卻不憂其民，不知民間疾苦、民怨沸騰的廢老比比皆是，認真諷刺。