美國政府跨年式停擺沒見解決的曙光，政府與國會的拉鋸超過兩星期，無良政治鬥氣，導致大批公務員「無糧」返工，美式民主任性刷新了世界的認知，而特朗普的跛腳管治則刷新了人們對美國危機的看法。



去年底美國中期選舉之後，美國眾議院的控制權就被民主黨奪回，但參議院仍由共和黨把持，於是兩大黨各霸一院，重要法案想過兩關不容易，今次特朗普繼續任性，對已經變陣的國會形勢毫不讓步，美國被再次推到財政懸崖邊。



兩黨對峙或多黨角力，本是民主政體的常態，但美國民主、共和兩黨拗手瓜，招式雖不新穎，被犧牲的依然是國民。日前，民主黨在眾議院推動並通過了一個臨時撥款案，以二百三十九票壓倒反對的一百九十二票，本想撥款予國土安全部運作至下月初，但撥款案沒有特朗普緊咬不放的五十六億美元邊境圍牆費，要闖參議院恐怕不易。



由共和黨掌控的參議院會支持民主黨主導的撥款案，本來機會就很低，更何況現在兩黨要拗手瓜，邊境圍牆只是前菜，重要法案還源源不絕，只是特朗普想繼續大花筒，加軍費、減醫療負擔、減稅賦，都要一一得到國會批准，執政黨控制參、眾兩院的日子已成過去，然而特朗普的驕傲脊骨卻不肯彎，爛局解得開才怪。



政治鬥法兼鬥氣，大批美國公務員卻在鬥攞命，被迫「無糧」開工的公務員及聯邦政府員工近期頻呻救命，更紛紛揪出事件的元兇，有人怪國會兩黨，最多人認為特朗普是首惡，其他如兩黨負責人、剛重掌眾議院議長的民主黨佩洛西都被點名。



這批人中，最需要民望與人氣的是特朗普，因為他瞄準二○二○年的總統選舉，其他人並沒有此野心，因此，只有特朗普的政治考量需要思考缸瓦碰瓷器，哪一個更脆弱？