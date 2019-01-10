現在內地媒體沒事就愛說個底層，認為底層失陷，是因為沒有公平正義，沒有機會平等，他們失去向上的流動機會，因而對社會產生不滿。他們又對上層社會無力反抗，轉而向比自己更弱的人下手是符合他們的邏輯和認知的。解決底層失陷的主要辦法，就是增加社會流動的機會，尤其是增加向上流動的機會。這樣的說法，不是沒有道理。道理也只是宏觀上的道理，宏觀上的道理用在微觀上，尤其是用在個體上，總會出差錯，也總會有意外。



中國傳統文化說，生命大於天。自由主義說，個體生命神聖不可侵犯。中國傳統文化說，冤有頭，債有主。網絡流傳的段子說，冤有頭，債有主，出門向左是政府。無論處於哪個角度來說，即使是殺人放火，也不要搞錯對象。搞錯了對象，向弱者下手，向孩子下手，都是違背人性人倫，都會引起人神共憤。



反社會的人，是不聽這樣的道理的，這樣的道理，對他們也並不適用。他們不但是認知上出了問題，更是人性上出了問題。這種人的邏輯是，誰惹我，我不打誰，我專拿比我弱勢的人或孩子下手。把這些反社會的人稱為人渣，雖然有道德上洩憤甚至侮辱的成分，但違反人性的人，只能以人渣視之待之。他們實質上就是反社會的個體恐怖主義分子，恐怖分子從來與人性無緣。



反社會的個體恐怖主義分子，總是時隱時現，即使能做到精準扶貧，也難以做到對反社會的個體恐怖主義分子進行精準打擊。他們的反社會行為不是精於謀劃和精於理性，是非理性的瘋狂，且具有突發性和不可預測性。誰都不會知道在何時何地會發生，誰都知道肯定會發生，發生在誰的頭上，誰也不知道。把網絡技術全部用上，對這種人也是難以預測難以掌控。



不幸的是，這事必然發生又果然發生了，發生的地點竟然是在首都北京。《北京晚報》一月七日還說，北京校園整體安全系數最高，一月八日就直接打臉。北京西城發布情況通報：「一月八日上午十一點十七分左右，宣師一附小校內發生一男子傷害孩子事件。初步了解，共有二十個孩子受傷，均已送到醫院救治，其中三人傷勢較重，目前生命體徵平穩，無生命危險。嫌疑人已被當場控制。市、區公安、衞生、教育、應急等相關單位正在全力開展救治和調查工作。」



一月八日晚上八點，北京就此召開新聞發布會，核心是受傷孩子沒有生命危險，同時組織專家進行心理安撫。



這裏有兩點需要指出的是：第一，犯罪嫌疑人是甚麼來路沒有說。有說是臨時工的，有說是一月份工作合同到期沒再和單位續約而產生怨恨，還有說是和驅逐北京低端人口有關。臨時工、低端人口眾多，這是工業化、城市化的必然產物，無論如何也導不出要殺人傷害孩子的邏輯。



第二，通報內容表明應對輿論具有新起色。從通報的話語來看，應對社會輿論及時，沒有了官腔官調，沒有說「受害者家屬情緒穩定」這種違背常識的話語，更沒有領導表示親切關懷、愛民如子、高度重視的廢話，只說了全力開展救治和進行調查工作。這顯示了對輿論的社會關切和應對輿論的策略技巧，在第一時間內有效地平息了輿論。



現在的問題是，如何消除個體恐怖主義產生的社會土壤，如何建立有效的社會心理溝通渠道，如何防止社會戾氣的發酵與膨脹，所有這些問題都需要迫切有效地解決。僅講那些高大上的理論，不從細微之處加強安全防範教育，肯定會收效甚微。甚麼樣的理論，只要是離開了社會心理問題，都會成為無本之木、無源之水。