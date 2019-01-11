世界視線：無人機炭疽信　恐襲防不勝防

二○一九年以腥風血雨作序幕，元旦期間接連發生恐怖襲擊，遍及歐亞美，各國驚魂未定，日前又爆出無人機闖入倫敦希思路機場導致緊急停飛，不足二十四小時內，駐澳洲近二十個外國使領館收到可疑包裹，雖然尚未有組織承認責任，恐襲陰霾又再籠罩各地。



水能載舟，亦能覆舟，無人機本來是人類好幫手，從測量到拍攝都貢獻良多，以往需要人手操作，而且電池容量限制飛行距離，科學家不斷改進技術，現在可以飛越國家，甚至由人工智能控制，大大擴闊應用範圍，包括軍事用途。無人機被用作攻擊武器絕非新鮮事，俄羅斯官方專家去年一月已發出警告，恐怖分子曾利用無人機偷襲敍利亞俄軍基地，提醒國際社會採取措施應付。去年八月委內瑞拉總統馬杜羅演說時險遭載有炸彈的無人機暗殺，七士兵護駕受傷，各國因此提高警戒。上月倫敦吉域機場發現無人機闖入，為此封閉三日，警方仍查不出來龍去脈。吉域事故後，英國軍方斥巨資在倫敦兩大機場裝設反無人機防禦糸統，未料迅即發生希思路事件。



英國素來是恐襲目標，在墨爾本的外交設施亦收到可疑包裹，其餘受影響的包括中、美、日、韓、印度、新西蘭及德法意等國，未顯示特定威脅目標。大部分包裹信封寫着「石棉」，裝有粉末，暫未證實是否炭疽等有毒物質。炭疽是最古老生物武器之一，可以低成本大量製造成粉末，殺傷力大，是「窮人的原子彈」。○一年「九一一」事件後，美國受到炭疽信件攻擊導致五死；一七年北韓變節士兵體內驗出炭疽抗體，令人憂慮炭疽恐襲將會死灰復燃。



恐怖分子以往用死士作自殺式襲擊，代價太大，只能作零星攻擊，活人身份亦易被追蹤洞悉。未來相信極端組織會更多利用死物偷襲，無論是高科技無人機，抑或低成本炭疽信，都可以作密集式攻勢。近日短時間出現連串同類事件，未免太過巧合，美國當年忽視了「九一一」前的種種迹象，未能阻止慘劇發生。漁翁撒網，故布疑陣，不排除幕後有組織打心理戰，再殺個措手不及。



