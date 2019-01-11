功夫茶：名曰關愛實虐老　政府政客衰鬥衰

咦咦咦，又會咁奇怪嘅？立法會尋日上演罕見一幕，建制派同反對派聯成一線，同聲同氣，將槍口對準特首林鄭月娥狂轟猛炸，同平時狗咬狗骨完全唔同，到底係咩風將佢哋吹埋一齊呀？



答案咪就係港府搞出來嘅虐老歪風囉。係人都知，港府把口就話關愛長者，實際上嫌貧棄老，視長者為負累，最新一招就係下月一日起收緊長者綜援門檻，以前六十歲可以申請，日後要年滿六十五歲至可以交表，當局美其名曰人均壽命延長，退休年齡隨之延遲，政策要配合人口同就業結構喎，其實咪又係算死草。試問年過六旬嘅長者，有幾多僱主願意聘請？林鄭淨係識講風涼話，唔畀政客狂炳至奇。



一時間，議事堂炮聲轟轟，政客們唾沫四濺，唔係狂插港府涼薄，就係鬧爆林鄭無情，擺出為民請命狀，可惜吖，一嘢就畀林鄭KO。原來有關政策包含喺《2018年撥款條例草案》入面，舊年已獲立法會大比數通過，難怪林鄭寸寸貢咁話，有關政策「係得到各位批准㗎」，議員依家至要求撤回，令人「好驚訝」囉。



一班政客慘被打臉，梗係老羞成怒喇，但正所謂冇鬼唔死得人，睇番當日投票名單，建制派全投贊成票，反對派雖然大部分慣性反對，但亦有多人「變節」贊成，家陣至話畀人「老屈」，鬧政府彈弓手繞過正常程序，冇將政策提上福利事務委員會諮詢意見喎，假唔假啲呀？遲唔遲啲呀？邊個「屈」邊個呀？



咁當然，政客要選票，要向選民交代，明知米已成炊都要做吓戲。不過你咪睇反對派一副食花生嘅衰樣，將隻鑊卸晒畀建制派，歸根究柢，佢哋至係始作俑者。試諗吓，若然唔係反對派拉布當食生菜，阻住地球轉，政府使乜度埋呢啲屎橋，將虐老政策同財政預算案綑綁審議。所以話啫，政府政客衰鬥衰，累鬥累，基層長者真係多得佢哋唔少。



講到呢度，功夫茶不禁諗起一句佛偈：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」香港淪落到連老人家都冇安樂日子過嘅田地，唔係冇原因嘅，港府膽敢倒行逆施，就係自恃有建制派盲目護航；反對派之所以搞風搞雨，就係自恃得到部分選民盲目支持。結果社會爭拗無日無之，香港競爭力每況愈下，小市民慘成犧牲品。



點都好，最衰格嗰個始終係特區政府。坐擁金山銀山，浪費巨額公帑搞大白象工程眼都唔眨，花幾十億公帑喺假難民身上甘之如飴，對小市民就斤斤計較，對長者就忤逆不孝，縮骨成咁，冷血成咁，官老爺因住收尾幾年呀！



