正論：南亞村陰魂不散　假難民禍害難了

臭名昭著的深水埗通州街橋底南亞村終於被拆除了，但這並非問題的結束，因為拆掉一個南亞村，將有更多南亞村出現，禍害沒完沒了。港府繼續中門大開，政客繼續假仁假義，行街紙制度依然如故，南亞假難民這顆治安大毒瘤不斷惡化，遲早成為不治之症。



通州街南亞村何時出現，可能沒有多少人能講得清楚。曾經是流浪者聚居地，後來假難民鵲巢鳩佔，變身南亞村，高峰期僭建木板屋多逾二百間。這裏烏煙瘴氣，既是癮君子、娼妓的樂園，又是黑幫武器庫，更有黑幫分子光天化日下公然在此斬雞頭、燒黃紙、踢人入會，堪稱罪惡的溫床。



然而，儘管正義傳媒一再踢爆南亞村之惡，附近居民怨聲載道，社會各界紛紛敦促港府執法，地政總署、民政署、康文署、路政署、社署、食環署等六大部門卻你推我讓，有法不依，致使這裏變成「六不管」地帶，比當年號稱「三不管」的九龍寨城有過之而無不及。南亞村屹立通州街這麼多年，既是假難民為非作歹的見證，更是港府姑息養奸、法治蕩然的恥辱標記。



雖然在強大民意壓力之下，港府去年開始清拆南亞村，但執法過程窩囊透頂。可以見到，各大部門在警方護衞下，每次浩浩蕩蕩入村，但拆幾間就草草收兵，斬草不除根，春風吹又生。早前當局在南亞村貼出最後通牒，但仍然從去年拖至今年才拆完。老實說，若不是南亞村民一早作鳥獸散，留下一個空村，相信港府至今不敢徹底清拆。



可惜南亞村是拆不完的，而且建村的速度遠遠高於港府執法的效率，元朗、深水埗、旺角一帶固然早已成為假難民落腳地，港島也已淪陷，甚至被視為世外桃源的離島亦難逃南亞幫毒手。事實上，假難民有一張「行街紙」在手，恍如作奸犯科的「通行證」，他們走到哪裏，就將哪裏變得烏煙瘴氣，帶來腥風血雨，莫說南丫島淪為「南亞島」，有朝一日，整個香港都可能被佔領，說香港特別行政區有一天會淪為南亞特別行政區，絕不是危言聳聽。



放眼全球，沒有哪個地方好似香港這樣開門揖盜，沒有哪個政府比港府更加假仁假義。美國對難民「零容忍」，如今更要在美墨邊境建牆阻擋南美難民；澳洲將難民羈留在離島，不准其踏入本土一步；原本對難民最寬容的歐洲已改弦更張，決定在歐洲境內及難民來源地建立羈留中心；英國脫歐淪為鬧劇，但其中一個出發點，就是英國人不願見到難民潮從歐洲大陸湧入。人們實在無法理解，何以標榜「自由民主博愛」的歐美國家可以向難民說「不」，港府卻繼續大愛包容，最多是在入境政策上作微調，但至今拒絕重設禁閉營，遑論退出有關難民公約，治標不治本。



對假難民仁慈，就是對港人殘忍；對南亞幫人道，就是對市民不人道。港府是執政為民，還是執政為假難民，南亞村遍地開花就是最好的說明。



