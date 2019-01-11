神州觀察：不包情婦亦嫖娼　官員難管下半身

內地官場隔三差五就有一批官員落台，當中絕大部分人都涉及「權色交易」、「與他人通姦」，包養情人甚至嫖娼儼然成為貪官們的共同愛好，儘管中央持續反腐整風，但官員依然好色成性，黨紀國法總是管不住他們的下半身。



湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司原黨委書記、董事長王含冰日前被「雙開」（開除黨籍和公職），官方通報除了指他貪污受賄數額特別巨大，更指其生活奢靡、貪圖享樂、追求低級趣味，與他人發生不正當兩性關係，還進行嫖娼活動，其中嫖一次花一萬元。有媒體注意到，在以往的貪官「雙開」通報中，「權色交易」、「錢色交易」較為常見，「嫖娼」一詞並不常見。其實不然，當今神州十官九貪，十官九淫，被曝光的嫖娼醜聞不過是冰山一角，例如上海高院就曾有四名法官因嫖娼被「雙開」。



事實上，官員嫖娼有愈演愈烈之勢，原因是近年不少貪官多因情婦舉報而東窗事發，「二奶反腐」令官員人人自危，或不敢包養情婦，但又性飢渴難耐，因此改為嫖娼，這也正是各地賣淫活動屢禁不絕、掃黃愈掃愈黃的原因之一。



中共十八大後，中央高調反腐，並持續發起黨內整風運動，要求領導幹部「照鏡子，正衣冠，洗洗澡，治治病」，可惜上有政策，下有對策，各級官員陽奉陰違，在夜總會照鏡子，在妓女前正衣冠，洗鴛鴦浴，身體按摩治治病。官員嫖娼不僅是意志力薄弱，更因為權力任性，他們包二奶、玩情婦早就熟門熟路，仍然貪心不足，認為「家花不如野花香」，妻不如妾，妾不如偷，偷不如嫖。



所謂蒼蠅不叮無縫的蛋，官員愛嫖娼的另一個原因是自己消費，商家買單，殊不知部分夜場嬌娃艷女背後，卻帶有隱蔽針孔攝像頭，將官員的醜態悉數攝入其中，最終讓他們身敗名裂。近年來，重慶、湖南、湖北、浙江、江蘇先後揭發有官員遭色誘並被敲詐勒索，包括轟動一時的重慶雷政富不雅視頻。



不可否認，反腐整風，嚴肅綱紀，也許取得一定成效，問題是積重難返，對官員的下半身管得了一時，管不了一世，誰能斷定官場風月不會春風吹又生？曾有笑話言，當下要想讓內地官員清白做人，唯一之道就是將管不住下半身的官員統統閹割，只有官員為了下半身的「安全」，才有可能恢復上半身的理智。



其實，官員前腐後繼，色慾焚身，主要是受到約束太少，現有的反腐措施仍然無法對他們形成有效的阻嚇。要整治官場，祛邪扶正，不僅要用嚴懲手段，更重要的是要發揮社會監督作用，將官員置於輿論和網絡的「照妖鏡」下，讓他們不能胡來、不敢胡來。



